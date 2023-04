Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall sei am Freitag erneut Ziel eines Cyberangriffs gewesen. Ein Sprecher der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW) bei der Kölner Staatsanwaltschaft habe entsprechende Kenntnisse über einen Vorfall bestätigt. "Wir haben Ermittlungen aufgenommen", habe Staatsanwalt Christoph Hebbecker der dpa gesagt.Zur Schwere des Angriffs habe der Sprecher keine Angaben machen können. Rheinmetall-Sprecher Oliver Hoffmann habe am Abend einen Angriff auf das zivile Geschäft des Konzerns bestätigt. "Das zivile Geschäft umfasst im Wesentlichen die Aktivitäten des Unternehmens, die vor allem industrielle Kunden - hauptsächlich im Automotive-Sektor - adressieren. Die Störung betrifft somit nicht das militärische Geschäft der drei Divisionen Vehicle Systems, Weapon and Ammunition sowie Electronic Solutions", habe der Sprecher der dpa gesagt. Hier laufe der Betrieb verlässlich weiter.Der DAX-Konzern ermittle derzeit das Schadensausmaß und stehe mit zuständigen Behörden im engen Austausch. "Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen kann zu Details derzeit keine Stellung bezogen werden", so Hoffmann.Anleger hätten die Neuigkeiten gelassen aufgenommen, der Kurs der Rheinmetall-Aktie habe auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt lediglich um 0,2 Prozent abgegeben.Rheinmetall sei Deutschlands größter Rüstungskonzern und im März in den DAX aufgestiegen. Bei Militärfahrzeugen und im Munitionsgeschäft zähle das Unternehmen nach eigenen Angaben zu den drei größten Herstellern der westlichen Welt. Rheinmetall habe derzeit einen Börsenwert von über zehn Milliarden Euro.Anleger lägen seit der Empfehlung des "Aktionär" im August vergangenen Jahres 65 Prozent in Front. Kurzfristig könnte der Cyberangriff etwas bremsen, an den starken langfristigen Aussichten ändere dies jedoch nichts.Anleger lassen die Gewinne deswegen weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.04.2023)Mit Material von dpa-AFX