Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

275,10 EUR +3,38% (26.10.2023, 09:32)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

276,60 EUR +3,71% (26.10.2023, 09:17)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (26.10.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Rheinmetall habe am Donnerstagabend vorläufige Zahlen zum dritten Quartal präsentiert. Dabei habe der Düsseldorfer Rüstungskonzern dank guter Geschäfte mit Waffen und Munition den Gewinn deutlich steigern können. Das operative Ergebnise sei im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um fast zwei Drittel auf 191 Mio. Euro geklettert. Die Markterwartungen hätten damit deutlich übertroffen werden können.Das erheblich über den Erwartungen liegende Operative Ergebnis sei v.a. starken Marktdynamiken im Geschäft mit Sicherheitstechnologie - insbesondere im Bereich der Division Weapon and Ammunition - geschuldet, welche im Berichtszeitraum des dritten Quartals zu einem vorteilhaften Produkt- und Margenmix geführt hätten. Insbesondere aufgrund der höheren Produktionsvolumina sei es in dieser Division zu positiven Leverage-Effekten gekommen, so Rheinmetall in einer Mitteilung. Die Jahresprognose sei indes bestätigt worden.Aus charttechnischer Sicht sehe die Aktie von Rheinmetall enorm stark aus. Nach einem Fehlsignal Anfang Oktober habe das Papier zuletzt wieder kräftig zugelegt und dabei auch die 200-Tage-Linie wieder klar überwinden können. Die nächste Hürde warte nun in Form des Allzeithochs bei 281,30 Euro. Zwar hätten sich Marktteilnehmer bei der Zahlenvorlage auch neue Infos zur Auftragslage erhofft, groß belasten dürfte dies die Aktie allerdings nicht. Die Richtung stimme bei Rheinmetall weiterhin. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. "Der Aktionär" setze auf weiter steigende Kurse, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: