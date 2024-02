Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (22.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Über 400 Euro werde für eine Rheinmetall-Aktie nach der Rekordrally der vergangenen Wochen inzwischen bereits gezahlt. Ein Ende der Hausse sei beim Rüstungskonzern nach wie vor nicht in Sicht. Das Bankhaus Metzler habe die Situation nun neu eingeordnet und zeige sich so optimistisch wie kein anderes Analysehaus bislang.Metzler habe das Kursziel in einer neuen Studie deutlich von 330 auf 505 Euro angehoben - ein neuer Rekordwert. Die Einstufung laute angesichts eines weiteren Kurspotenzials von rund 25 Prozent entsprechend "buy". Rheinmetall sei sehr gut aufgestellt, um bis zum Ende des Jahrzehnts bei Umsatz und Gewinn jährlich im zweistelligen Prozentbereich zu wachsen. Dank der marktführenden Position bei Logistikfahrzeugen und Munition, zwei der am stärksten wachsenden Bereiche, sollte Rheinmetall stärker zulegen können als die Branche.Die Analysten hätten betont, dass fast alle NATO-Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben erhöhen müssten, um den Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg zu begegnen. Um die Ausrüstung zu modernisieren, die Munitionsbestände aufzufüllen und die neue NATO-Verteidigungsdoktrin umzusetzen, seien massive Investitionen über viele Jahre notwendig. Entwickelt und geliefert werden könnten die benötigten Güter nur von einer Handvoll Unternehmen. Die kritische Komponente für das künftige Wachstum von Rheinmetall sei deshalb nicht die Nachfrage, sondern die Kapazität der eigenen Produktion. Im Best-case rechne Metzler fast mit einer Verdopplung des Auftragseingangs im Geschäftsjahr 2024.Mittelfristig rechnet "Der Aktionär" aber weiterhin mit steigenden Kursen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: