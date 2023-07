XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

250,80 EUR +0,36% (30.06.2023, 17:35)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (03.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) befindet sich seit dem Verlaufshoch vom 4. April bei 281,30 EUR in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Das Verlaufstief sei am 8. Juni bei 232,80 EUR erreicht worden. An der Unterstützung im Bereich von 233 EUR sei der Titel aber wieder nach oben abgeprallt und befinde sich seitdem in einer Erholung. Die Aktie habe bis zum 19. Juni auf 264,80 EUR ansteigen können, sei dann aber wieder zurückgekommen. Aktuell notiere das Papier direkt im Bereich des 10er-EMA und 50er-EMA.AusblickDie Aktie von Rheinmetall könnte mit der allgemeinen Marktstärke über den 10er- und 50er-EMA nach oben durchbrechen und Kurs auf die untere Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tageschart nehmen. Gelinge dem Titel hier auch ein Durchbruch nach oben, würde ein langfristiges Stärkesignal generiert werden. In diesem Fall wäre zunächst mit einem Hochlauf zum Widerstand bei 261,50 EUR zu rechnen. Pralle die Aktie von Rheinmetall hingegen am 10er- und 50er-EMA nach unten ab, wäre ein Rücklauf zur Unterstützung bei 233 EUR zu erwarten. (Analyse vom 03.07.2023)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:255,80 EUR +2,12% (03.07.2023, 09:07)