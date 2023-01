Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (30.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Bei der Aktie von Rheinmetall sei es am heutigen Montag zunächst deutlich bergab gegangen. Nach guten Zahlen der Commerzbank könnte das Bankhaus in den DAX zurückkehren. In diesem Fall hätte der Rüstungskonzern dann das Nachsehen. Bis zum Handelsschluss habe die Aktie aber nach Chancen auf einen großen Lkw-Auftrag nahezu alle Verluste wieder aufholen können.Der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall habe zusammen mit einem US-Partner einen Fuß in der Tür zu einem großen Lkw-Auftrag der US Army. Eine amerikanische Tochterfirma des MDAX-Konzerns baue mit der General-Motors-Tochter GM Defense nun Prototypen für Schwerlaster des US-Militärs in der ersten Phase eines Großbeschaffungsprogramms, wie die Düsseldorfer am Montag mitgeteilt hätten. Zum Auftragswert der Prototypen-Phase habe ein Unternehmenssprecher von Rheinmetall aus vertraglichen Gründen keine Angaben machen wollen. In US-Medien sei für diese erste Phase ein Volumen von gut 24 Millionen US-Dollar für mehrere Unternehmen genannt.Das Heer der US-Armee wolle im sogenannten Common Tactical Truck (CTT)-Programm seine Lkw-Flotte mit bis zu 40.000 neuen Lastern ersetzen, das Gesamtprogramm habe einen Wert von bis zu 14 Milliarden US-Dollar (13 Milliarden Euro). Rheinmetall wolle mit seinem Partner den HX3-Lkw anbieten, der auf handelsüblichen Trucks der VW- und TRATON-Marke MAN basiere. Rheinmetall habe sich für das Projekt im vergangenen Jahr mit GM Defense zusammengetan.Die Aktie von Rheinmetall sei am Ende mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 227,20 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen. Damit notiere das Papier knapp unter dem Ausbruchsniveau bei 227,90 Euro, dem Juli-Hoch aus dem vergangenen Jahr. An dieser Marke scheine das Papier noch etwas zu kämpfen haben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link