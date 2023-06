Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

251,00 EUR +0,60% (29.06.2023, 18:48)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

249,90 EUR +0,32% (29.06.2023, 17:38)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (29.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Nach dem kräftigen Kursanstieg zu Jahresbeginn befinde sich die Rheinmetall-Aktie inzwischen seit einigen Wochen in einer breiten Seitwärtsbewegung. Doch angesichts der guten Aussichten und voller Auftragsbücher sollte der DAX-Titel bald wieder Fahrt aufnehmen. Ein neuer Großauftrag vom Bund könnte Impulse liefern.Die Bundeswehr habe 367 Militärlastwagen bei Rheinmetall bestellt. Der Auftragswert liege bei mehr als 285 Millionen Euro, habe der Rüstungskonzern am Donnerstag bekannt gegeben. Die Auslieferung solle demnach bis zum Herbst erfolgen. Im Jahr 2020 hätten das Beschaffungsamt der Bundeswehr und Rheinmetall einen Rahmenvertrag geschlossen, der die Bestellung von 4.000 Lkw - Wechselladersysteme (WLS) genannt - ermögliche und bis 2027 gelte. Seither seien den Angaben zufolge bereits gut 600 geliefert worden. Nun kämen weitere hinzu.Mit den Lastern würden zum Beispiel Ersatzteile, Munition, Treibstoff, Nahrung und Wasser transportiert. Der Bundeswehr-Auftrag umfasse auch 1.830 Ladungsträger, so genannte Wechselladerpritschen. Es seien viel mehr Ladungsträger als Fahrzeuge, weil immer mehrere Ladungsträger im Umlauf seien. So könne ein Lastwagen heranfahren, die eine Pritsche samt Frachtgut abladen und dann schnell eine andere bereitstehende Pritsche samt Ladung aufnehmen. Es gehe hierbei nicht um Container, diese würden mit anderen Lastwagen transportiert.Die Abladung und Aufnahme von Ladungsträgern erfolge automatisiert - die Besatzung könne also in der gepanzerten Fahrerkabine bleiben, wo sie im Gefecht besser geschützt sei. Militärlastwagen seien ein Verkaufsschlager des Rüstungskonzerns. Rheinmetall-Lkw würden auch in Staaten wie Großbritannien, Australien, Norwegen, Schweden, Österreich, Ungarn und Dänemark genutzt.Anleger können zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link