Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (11.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Kursdellen bei Rheinmetall seien Kaufchancen, da seien sich etliche Anleger einig. Das Minus zum Handelsstart von 4% habe das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns und Autozulieferers am Montag schon fast wieder komplett wettgemacht. Für die Verkaufsorders habe ein negativer Bericht der BILD-Zeitung gesorgt.Laut dem Blatt gebe es ein neues Milliardenloch bei der Bundeswehr. Der Truppe fehle im kommenden Jahr bis zu 6 Mrd. Euro. Bekomme die Bundeswehr nicht mehr Geld, drohe Deutschland ein Scheitern an der NATO-Quote. Bundeskanzler Scholz habe jedoch klargemacht, wie bedeutend Sicherheit für ihn sei. Laut Verteidigungsminister Boris Pistorius habe Scholz die Zusage gegeben, bis in die 2030er-Jahre hinein mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren.Von solchen Aussagen habe Rheinmetall an der Börse stark profitiert. Die Aktie sei seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Rallymodus. Allein in diesem Jahr habe die Aktie 46% zugelegt. Seit der "Aktionär"-Empfehlung im August 2022 liege der Titel mit 170% im Plus. Derzeit sehe es nicht so aus, als ob die Bullen das Heft aus der Hand geben würden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2024)