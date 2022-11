XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

157,35 EUR +2,04% (07.11.2022, 09:43)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (07.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Aktien aus der Rüstungsbranche würden zu Wochenbeginn zu den stärksten Werten an der Börse gehören. Auch das Papier von Rheinmetall lege rund 2% zu. Schwung verleihe dabei eine optimistische Studie von JPMorgan, die den Düsseldorfer Konzern auch als aussichtsreichsten Wert in der Branche bezeichne.JPMorgan-Experte David Perry sehe eine fünf- bis zehnjährige Aufschwungphase für die Rüstungsbranche in Europa. Zu seinen Empfehlungen würden dabei Rheinmetall, HENSOLDT, BAE Systems und Babcock International gehören. Das stärkste Wachstum und die größten Ergebnissteigerungen traue er allerdings Rheinmetall zu. Das spiegele sich auch im Kursziel wider. Den fairen Wert der Aktie beziffere er auf 240 Euro - das seien mehr als 50% vom aktuellen Kurs. Entsprechend laute das Votum "overweight".Die Schwankungen bei Rheinmetall seien weiter enorm. Unter dem Strich bewege sich die Aktie aber seit Mitte August seitwärts. Langfristig würden die Aussichten jedoch stimmen. Die Rheinmetall-Aktie bleibe deshalb auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2022)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:158,40 EUR +2,66% (07.11.2022, 09:57)