Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (16.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Rheinmetall habe darauf hingewiesen, dass eine Lieferung von instandgesetzten Leopard-Kampfpanzern aus seinen Beständen an die Ukraine Zeit brauche. "Selbst wenn morgen die Entscheidung fällt, dass wir unsere Leopard-Panzer nach Kiew schicken dürfen, dauert die Lieferung bis Anfang nächsten Jahres", habe Vorstandschef Armin Papperger der "Bild am Sonntag" gesagt.Rheinmetall verfüge über 22 Fahrzeuge vom Leopard 2 und über 88 Exemplare des älteren Modells Leopard 1, wie die Zeitung unter Berufung auf Papperger berichtet habe. Der Rheinmetall-Chef habe gesagt, die Reparatur der ausgemusterten Kampfpanzer dauere "ein knappes Jahr". "Die Fahrzeuge werden nicht nur neu lackiert, sondern müssen für einen Kriegseinsatz umgebaut werden. Sie werden komplett auseinandergenommen und dann wieder neu aufgebaut." Die Panzer könne Rheinmetall nicht ohne Auftrag instand setzen, da die Kosten bei mehreren Hundert Millionen Euro lägen. "Das kann Rheinmetall nicht vorfinanzieren", so Papperger.Der Druck auf die Bundesregierung zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine sei zuletzt weiter gestiegen. Polen habe sich am Mittwoch bereit erklärt, der Ukraine zusammen mit Bündnispartnern Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 für den Abwehrkampf gegen Russland zu überlassen. Finnland habe am Donnerstag vorsichtige Bereitschaft für eine Lieferung erkennen lassen. Deutschland spiele in der Debatte eine Schlüsselrolle, weil die Panzer in Deutschland entwickelt worden seien. In der Regel müsse die Weitergabe von Rüstungsgütern aus deutscher Produktion an Dritte genehmigt werden.Rheinmetall habe sich zuletzt über mehrere Aufträge freuen können - unter andrem habe der Rüstungskonzern von zwei europäischen Nato-Staaten-Aufträge für Munitionslieferungen bekommen. Beide Staaten hätten programmierbare Patronen bestellt, habe das Düsseldorfer Unternehmen mitgeteilt. Sie würden vor allem zur Drohnenbekämpfung verwendet. Die Auslieferung solle in diesem und im kommenden Jahr erfolgen."Der Aktionär" empfiehlt die Gewinne weiter laufen zu lassen, so Marion Schlegel. Die Aussichten würden sowohl im Rüstungs- als auch Automobilbereich gut bleiben. Die Rüstungsausgaben würden hoch bleiben, was Rheinmetall weiter stützen dürfte. Das nächste Kursziel sei das im Juli vergangenen Jahres bei 227,90 Euro markierte Allzeithoch. (Analyse vom 16.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link