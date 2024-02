Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Der Rüstungskonzern Rheinmetall baue seine Produktionskapazitäten für Artilleriegranaten massiv aus. Ziel sei die Versorgung ganz Europas bis zum Ende des nächsten Jahres. Dafür erweitere das Unternehmen sein Werk in Niedersachsen. Doch das stoße nicht überall auf Gegenliebe."Wir sind dabei, unsere Kapazitäten für Pulver, an einzelnen Standorten zu verdoppeln oder sogar zu verdreifachen", habe Rheinmetall-Chef Armin Papperger dem Handelsblatt gesagt. Bis zum kommenden Jahr werde sein Unternehmen eine ausreichende Menge Pulver produzieren können, um Europa versorgen zu können. "Alles in allem wollen wir 2025 bis zu 700.000 Artilleriegeschosse pro Jahr produzieren."Papperger rechne zudem damit, dass nach dem Auslaufen des Sondervermögens für die Bundeswehr entweder der Verteidigungshaushalt deutlich aufgestockt werde oder es ein weiteres Sondervermögen geben werde, um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu erhalten. Das sorge am Montag in der Rüstungsbranche auf breiter Front für steigende Kurse, auch Hensoldt und RENK könnten deutlich zulegen.Am heutigen Montag werde CEO Papperger gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz den Spatenstich für die Erweiterung des Rheinmetall-Werks im niedersächsischen Unterlüß setzen.Mit dem Ausbau der Produktionskapazitäten werde Rheinmetall noch besser auf die steigende internationale Nachfrage reagieren können, was sich entsprechend positiv auf den Umsatz auswirken werde.