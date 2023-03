Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (31.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall präsentiere sich weiter in enorm starker Verfassung. In dieser Woche habe das Papier bei 276,10 Euro ein neues Allzeithoch markieren können. In der vergangenen Woche sei die Aktie in den deutschen Leitindex aufgestiegen. Analysten würden derweil weiter ganz klar optimistisch für die Aktie bleiben.Die US-Investmentbank Goldman Sachs vergebe für das Papier weiter eine "buy"-Empfehlung. Das Kursziel würden die Amerikaner bei 306 Euro sehen. Analystin Daniela Costa sehe die Rüstungsbranche im aktuell unsicheren Wirtschaftsumfeld als der am besten platzierte Subsektor. Bei Rheinmetall habe Costa ihre kurzfristige Umsatzprognose nach oben angepasst. Dies begründe sie in ihrer jüngsten Studie mit Lieferungen an Slowenien im Rahmen eines Ringtauschs mit der Ukraine.Der Vorstandschef von Rheinmetall, Armin Papperger, sei derweil selbst in der Ukraine vor Ort beim dortigen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gewesen. Er habe Papperger zu einem Gespräch empfangen. Wie Selesnky auf Telegram mitgeteilt habe, seien die aktuelle Zusammenarbeit und Perspektiven besprochen worden. Wie es heiße, sei wohl die Vertiefung der Partnerschaft geplant, um den Bedarf der ukrainischen Streitkräfte zu decken.Die Aktie von Rheinmetall steige derweil von einem Hoch zum nächsten. Anfang 2022 - vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine - habe das Papier noch unter der 100-Euro-Marke notiert. In der laufenden Woche habe die Aktie bei 276,10 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Die Aufnahme in den DAX am vergangenen Montag habe dem Papier weitere Unterstützung verliehen.Der Aufwärtstrend bei Rheinmetall sei weiterhin intakt, das Umfeld stimme. Anleger lassen deswegen die Gewinne bei dem Papier weiter laufen, so Marion Schlegel. Seit der Empfehlung des "Aktionär" notiere das Papier fast 70 Prozent im Plus. (Analyse vom 31.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link