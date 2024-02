Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

369,20 EUR +0,74% (14.02.2024, 10:08)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

368,40 EUR +0,93% (14.02.2024, 09:53)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (14.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Auch die jüngste etwas schwächere Stimmung an den Märkten im Zuge der US-Inflationsdaten von Dienstag könnten den Aktien der Rüstungsunternehmen nichts anhaben. Sie würden auch am heutigen Mittwoch ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Rheinmetall und RENK hätten am Morgen heute Rekordhochs markiert, HENSOLDT habe zuletzt ein neues Kaufsignal generieren können.Die Rüstungswerte würden weiterhin von der Aussicht auf steigende Rüstungsausgaben profitieren. Öl ins Feuer habe zuletzt auch Donald Trump gegossen. Der frühere US-Präsident habe angedeutet, dass die USA von Russland angegriffene Nato-Staaten nicht schützen würden, wenn diese nicht genügend Verteidigungsausgaben tätigen würden. Die US-Investmentbank Jefferies habe in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass Trumps Äußerungen, auch wenn diese im Kontext eines Wahlkampfes gemacht worden seien, die Dringlichkeit von Verteidigungsinvestitionen der Europäischen Union verdeutlichen würden.Deutschland habe zuletzt erstmals seit drei Jahrzehnten der Nato wieder geplante Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes gemeldet. Zuletzt habe diese Marke im Jahr 1992 erreicht werden können. Deutlich höher - bei mehr als drei Prozent - habe sie in den Jahren des Kalten Krieges gelegen.Am morgigen Donnerstag finde ein Verteidigungsministertreffen in der Brüsseler Bündniszentrale statt. Dort solle über die Entwicklung der Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten beraten werden. Erwartet werde, dass 20 der 31 Nato-Staaten in diesem Jahr das Zwei-Prozent-Ziel erreichen würden.Anleger lassen die Gewinne bei Rheinmetall laufen, so Marion Schlegel. Die Aktie von RENK sei mittlerweile extrem heiß gelaufen, Anleger könnten hier an Teilgewinnmitnahmen denken. Für die Restposition sollte man Stopp zur Absicherung sukzessive nachziehen. (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link