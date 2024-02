Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

410,00 EUR +1,76% (23.02.2024, 11:50)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

410,00 EUR +2,07% (23.02.2024, 11:35)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (23.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die eher enttäuschenden Zahlen von HENSOLDT könnten der Rheinmetall-Aktie am Freitag nichts anhaben. Vielmehr klettere das Papier des Rüstungskonzerns einmal mehr an der DAX-Spitze auf ein neues Allzeithoch. Die Auftragsflut halte derweil an, aus Österreich erhalte Rheinmetall erneut einen Großauftrag.Das österreichische Bundesheer habe einen Auftrag über hochmoderne Skyranger-Flugabwehrsysteme mit einem Volumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich an Rheinmetall vergeben. Ausgeliefert werden sollten diese ab 2026. Rheinmetall sei dabei Unterauftragnehmer des Fahrzeugherstellers GDELS, der die österreichische Flotte an Pandur-Fahrzeugen modernisiere.Skyranger sei eine vielseitige Flugabwehr-Turmlösung, die auf diversen geeigneten Fahrzeug-Plattformen wie etwa dem Lynx, dem Boxer oder dem Pandur realisierbar sei. Im Dezember 2023 habe Rheinmetall bereits einen Entwicklungsauftrag in Ungarn gewonnen. Nun gelinge nach eigenen Angaben der endgültige Marktdurchbruch. Rheinmetall rechne künftig mit einer breiten Einführung in Europa und Aufträgen aus Deutschland oder Dänemark und - nach erfolgreichem Abschluss des Entwicklungsauftrags in dem Land - aus Ungarn."Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Freunde und Partner in Österreich", so Rheinmetall-Chef Armin Papperger. "Das durch Rheinmetall in der Schweiz entwickelte System leistet einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Fähigkeiten in der Luftverteidigung - zunächst in Österreich, aber auch zeitnah in weiteren Ländern."Rheinmetall bleibt ein Top-Investment im DAX, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link