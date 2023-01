Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

212,70 EUR +0,19% (10.01.2023, 18:23)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

211,60 EUR -0,66% (10.01.2023, 17:35)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (10.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Rüstungskonzern- und Autozulieferer Rheinmetall habe einen Auftrag in dreistelliger Millionenhöhe an Land gezogen. Das Düsseldorfer MDAX -Unternehmen habe am Dienstag mitgeteilt, von einem internationalen Kunden mit der Modernisierung des Flugabwehrsystems Skyguard beauftragt worden zu sein. Die Aktie habe bei 217,90 Euro ein neues Mehrmonatshoch markiert.Noch in diesem Jahr sollten die Arbeiten beginnen, die auch Munition und weitere Komponenten der Abwehr-Batterien umfassen würden. Das Skyguard-System solle laut Konzernangaben auch in der Lage sein, kleine unbemannte Drohnen abzufangen. Bei dem Kunden handele es sich um einen langjährigen Geschäftspartner.Rheinmetall bringe die 35mm-Zwillingskanonen des Kundenlandes auf den modernsten Stand Oerlikon GDF009. Diese würden die Airburstfähige AHEAD-Munition nutzen. Damit seien die Streitkräfte des Kundenlandes in der Lage, vielfältige Bedrohungen aus der Luft zu bekämpfen - auch Kleindrohnen (Small Unmanned Aerial Systems). Der Auftrag werde durch Rheinmetall Italia betreut, so das Unternehmen in einer Mitteilung.Der Auftrag sei für Rheinmetall von hoher Bedeutung. So festige er nicht nur die seit Jahrzehnten bestehenden Kundenbeziehungen, sondern unterstreiche auch das hohe Vertrauen in die weltweit führende Kompetenz Rheinmetalls im Bereich der bodengebundenen kanonenbasierten Flugabwehr."Der Aktionär" habe am Montag empfohlen, mit einem Hebel auf weitere Kurszuwächse bei Rheinmetall zu setzen. Die Aktie habe am heutigen Dienstag bereits bis auf rund 10 Euro an das im Juli vergangenen Jahres markierte Allzeithoch heranlaufen können, dann aber etwas Federn lassen müssen."Der Aktionär" rechnet mit einem baldigen neuen Anlauf in Richtung Rekordmarke, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 10.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link