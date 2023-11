XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

271,50 EUR -1,81% (02.11.2023, 17:41)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (03.11.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) charttechnisch unter die Lupe.Mithilfe des "HSBC Trendkompass" filtern die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt jede Woche mehr als 100 Basiswerte. Im DAX® mache derzeit die Rheinmetall-Aktie eine gute Figur, denn die objektiven Kriterien "Momentum" und Relative Stärke nach Levy würden für den Rüstungskonzern sowohl einen kurz- als auch einen langfristigen Aufwärtstrend signalisieren. Zu dieser quantitativen Auswertung komme ein extrem spannender Chartverlauf hinzu. So könne die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre als klassische Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 264,50 EUR) interpretiert werden. Der aktuelle Ausbruch aus diesem Konsolidierungsmuster werde dabei durch das jüngste MACD-Kaufsignal bestätigt. In der Summe könnten Anlegerinnen und Anleger auf ein neues Rekordhoch jenseits der Marke von 281,30 EUR hoffen. Aus der beschriebenen Flagge würden sich perspektivisch sogar Notierungen deutlich oberhalb der runden 300er-Marke rechtfertigen lassen.Als strategische Absicherung auf der Unterseite bietet sich - je nach Risikoneigung - entweder die oben genannte Flaggenbegrenzung oder aber der Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 255,05 EUR) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 03.11.2023)