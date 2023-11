Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (13.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) ein Kauf.Mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal habe Rheinmetall diese Woche einmal mehr untermauert, dass die Geschäfte brummen würden. Vor allem die vollen Auftragsbücher würden für Aufsehen sorgen. Das rufe die Bullen auf den Plan: Die Aktie notiere knapp unterhalb des Rekordhochs und die Analysten würden deutlich höhere Kursziele ausrufen.Die Details zu den Zahlen und die Telefonkonferenz des Konzerns hätten einiges Positives bereitgehalten, habe J.P. Morgan-Analyst David Perry in einer neuen Studie erklärt. So habe Rheinmetall unter anderem die Prognose für den operativen Gewinn im Rüstungsgeschäft angehoben und der freie Barmittelzufluss solle 2023 das obere Ende der angegebenen Spanne von vier bis sechs Prozent erreichen. Außerdem habe sich das Management zum anstehenden Kapitalmarkttag am 20. und 21. November geäußert und signalisiere, dass die Umsätze im Bereich Waffen und Munition 2026 rund vier Milliarden Euro erreichen könnten. Das Kursziel habe Perry von 320 auf 340 Euro angehoben, die Einstufung laute "overweight".Auch Deutsche-Bank-Experte Christoph Laskawi habe sich in seiner Studie vor allem auf den Kapitalmarkttag bezogen. Er rechne dort mit einer Erhöhung der Margenziele bis 2026. Bisher peile Rheinmetall bis 2025 bei einem Umsatz von elf bis zwölf Milliarden Euro (inklusive der Expal-Übernahme) eine operative Marge von 13 Prozent an. Entsprechend laute das Votum weiterhin "buy", das Kursziel sei von 300 auf 315 Euro angehoben worden.Eine weitere Kaufempfehlung habe es von der DZ BANK gegeben. Analyst Holger Schmidt habe die Profitabilität und den Auftragseingang von Rheinmetall gelobt. Vor allem das Rüstungsgeschäft mit den Sparten Fahrzeugsysteme sowie Waffen und Munition hätte Umsatz und Gewinn angetrieben. Er habe das Ziel von 305 auf 316 Euro angehoben.Die Aktie bleibt ein Kauf, so Maximilian Völkl. "Der Aktionär" setzt im Hebel-Depot weiter auf steigende Kurse. (Analyse vom 11.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Rheinmetall befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.