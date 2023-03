Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

239,40 EUR +0,50% (20.03.2023, 08:47)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

237,10 EUR -4,01% (17.03.2023)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (20.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall sei dank einer deutlich gestiegen Bewertung am Aktienmarkt in der ersten Börsenliga - im DAX - angekommen. Seit dem Beginn des Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sei der Aktienkurs des Unternehmens um etwa das Anderthalbfache gestiegen. Seinen Indexplatz räumen müsse der Dialysespezialist FMC, der nun im MDAX sei.Einige Analysten hätten sich zuletzt positiv zur Aktie geäußert. Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für Rheinmetall von 265 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Analyst David Perry bleibe in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch gestimmt für den europäischen Rüstungssektor wegen der aktuell hohen Verteidigungs-Investitionen. Rheinmetall sei wohl der Hauptprofiteur der üppigen Munitions-Lieferungen an die Ukraine. Auch der DAX-Aufstieg dürfte für den Kurs hilfreich sein, da das Papier damit wieder interessanter für bestimmte Investoren werde.Deutsche Bank Research habe das Kursziel für Rheinmetall von 250 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Ausblick des Rüstungskonzerns auf 2023 berge Luft nach oben, so Analyst Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nächster Kurstreiber könnte der Abschluss der Expal-Übernahme sein.Anfang Februar habe sich Rheinmetall über eine Wandelanleihe Geld für den im November vergangenen Jahres angekündigten Zukauf in Spanien beschafft. Der Konzern habe Papiere über insgesamt eine Milliarde Euro platziert. Die Schuldverschreibungen seien ausschließlich institutionellen Investoren angeboten worden. Das Geld solle zur Finanzierung eines wesentlichen Teils der geplanten Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal verwendet werden, habe es geheißen.Die Rheinmetall-Aktie bleibt auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Marion Schlegel. (Analyse vom 20.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link