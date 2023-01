Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

225,90 EUR +0,89% (23.01.2023, 09:57)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

226,80 EUR +1,25% (23.01.2023, 09:42)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (23.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für Rheinmetall am Freitag zwar von 204 auf 233 Euro angehoben. Nach der massiv überdurchschnittlichen Kursentwicklung im Vorjahr habe Analyst Sven Weier die Papiere aber von "buy" auf "neutral" abgestuft. Eine Menge positiver Aspekte sei bereits eingepreist - insbesondere mittelfristige hohe Investitionen in Wehrtechnik. Weier gehe zunächst nicht von einer weiteren Outperformance der Aktien aus.Optimistischer habe sich hingegen in der vergangenen Woche die Deutsche Bank gezeigt. Sie habe das Kursziel für Rheinmetall von 220 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Christoph Laskawi rechne laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem zuversichtlichen Ausblick auf ein ordentliches Wachstum. Zusätzliches Potenzial sehe der Experte durch mögliche Marder-Panzer-Lieferungen an die Ukraine. Sein Kursziel basiere nun auf den Schätzungen für 2024.Nach langem Zögern habe sich Deutschland zu Jahresbeginn doch zur Lieferung von Schützenpanzern in die Urkaine entschieden. Geliefert werden sollten zunächst 40 Panzer vom Typ Marder, habe es geheißen. Für Rheinmetall sei die Marder-Lieferung in jedem Fall ein angenehmer Auftrag, gehe es dabei doch um eine Art Zweitverwertung.Derzeit werde über die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine diskutiert.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 160,00 Euro weiter investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 23.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link