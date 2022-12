Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (12.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall könne zum Wochenstart deutlich zulegen. Mehr als zwei Prozent gehe es nach oben auf 201,00 Euro. Damit sei das Papier vor Carl Zeiss Meditec und Befesa der bislang stärkste Wert des Tages im MDAX . Ohnehin gebe es am heutigen Montag überhaupt nur acht Gewinner im MDAX. Beflügelt werde die Aktie von Rheinmetall von einem neuen Auftrag.Rheinmetall habe in dem wettbewerbsintensiven Marktumfeld Emissionsreduzierung mit einem Neuauftrag seine globale Marktführerschaft weiter untermauert. Bei der Konzerntochter Pierburg seien Abgasrückführungsmodule (AGR-Module) im Wert von rund 300 Millionen Euro (over lifetime) von einem namhaften Automobilhersteller geordert worden.Im Rahmen des Auftrags seien Niederdruck- als auch Hochdruck-AGR-Module bestellt worden, heiße es in einer Mitteilung von Rheinmetall. Im Niederdruckbereich handele es sich um Systeme mit einem Ventilkegel und einer Wasserkühlung. Im Hochdruckbereich seien AGR-Module mit zwei Ventilen beauftragt worden. Die Systeme bestünden aus einem Vollaluminiumgehäuse und einem Bypass mit vollständig integrierten Wasserkühlkreisen. Die Produktion werde im August 2026 starten. Ein Teil der Aktuatoren werde am Standort Abadiano in Spanien gefertigt, während der Berliner Standort die elektrischen Bypass-Aktuatoren liefern werde.Abgasrückführungssysteme würden Stickoxid-Emissionen verringern und den Kraftstoffverbrauch reduzieren. Bei den Komponenten handele es sich um kompakte und robuste Teller- und Klappenventile mit hoher Lebensdauer und Stellgenauigkeit, so Rheinmtall weiter. Mit Blick auf zunehmend restriktivere Emissionsgesetzgebungen in den USA, aber auch in Asien und Europa, würden Produktanpassungen von Rheinmetall auch langfristig unterstützt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link