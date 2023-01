Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

213,70 EUR -5,61% (31.01.2023, 12:32)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

214,30 EUR -5,68% (31.01.2023, 12:17)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (31.01.2023/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall: Aktie trotz möglicher Waffenproduktion in Deutschland massiv unter Druck - AktiennewsDie Aktie des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) verliert heute mehr als 7%, so die Experten von XTB.Die Einigung über Panzerlieferungen an die Ukraine und die optimistischen Äußerungen des Vorstandsvorsitzenden Armin Papperger hätten das bullische Momentum nicht aufrechterhalten können. In den kommenden Wochen könnte es jedoch weitere Katalysatoren geben, die Spekulationen mit den Aktien des Unternehmens anregen würden:Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, werde in den nächsten Tagen ein Treffen zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Papperger und dem neuen deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius erwartet, bei dem es um Waffenkäufe und die Aufstockung der Lieferungen angesichts der Engpässe in den deutschen und anderen europäischen Armeelagern gehen solle.Rheinmetall sei in Gesprächen mit Lockheed Martin, dem US-Konzern, der die in der Ukraine eingesetzten HIMARS-Raketenwerfer herstelle. Wie Papperger mitgeteilt habe, hoffe das Unternehmen, auf der jährlich Mitte Februar stattfindenden Münchner Sicherheitskonferenz einen Vertrag mit Lockheed abschließen zu können, der eine HIMARS-Produktion in Deutschland ermögliche.Die Analysten der UBS seien der Meinung, dass sich das positive Szenario für das Unternehmen möglicherweise bereits weitgehend in der Bewertung niederschlage. Wenn Rheinmetall letztlich 100 Leopard-II-Panzer an die Ukraine liefere, könnte der zusätzliche Gewinn aus dem Verkauf von Munition und Teilen nach ihren Schätzungen rund 1,4 Milliarden Euro betragen. Bei einer angenommenen Marge von 25% ergäbe sich daraus ein EBIT von rund 350 Millionen Euro. Nach Ansicht von UBS könnten sich diese Prognosen jedoch als zu optimistisch erweisen, da es andere Hersteller von Leopard-Munition gebe.Gleichzeitig hätten die Analysten von Stifel Research darauf hingewiesen, dass die Leopard-Munition in Zusammenarbeit mit einem anderen deutschen Riesen, dem nicht börsennotierten Unternehmen Krauss-Maffei Wegmann, hergestellt werde, wodurch die Margen, wenn überhaupt, aufgeteilt werden dürften. Die Analysten würden Rheinmetall jedoch nach wie vor als einzigen zugelassenen Munitionslieferanten für den Leopard und Hersteller der 120mm-Panzerkanone sehen, bei dem bereits ein erhebliches Potenzial für zusätzliche Gewinne und Munitionsverkäufe bestehe.Rheinmetall im H4-Chart. Die Aktie habe sich zum dritten Mal in Folge von Niveaus über 230 Euro zurückgezogen, was auf eine anhaltende Verschlechterung der Stimmung hindeuten könnte, wenn keine konkreten Katalysatoren auftauchen würden, die die hohen Produktionskapazitäten des Unternehmens unterstützen würden. Der Kurs nähere sich dem SMA100, obwohl ein wichtiges kurzfristiges Niveau, das es zu beobachten gelte, bei 195 Euro liegen könnte, wo das 23,6%-Retracement der im November 2021 begonnenen Aufwärtswelle und der SMA200 verlaufen würden.