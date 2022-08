Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (03.08.2022/ac/a/d)



Rheinmetall habe erneut seine Kompetenz für Steilfeuersysteme unter Beweis gestellt. So habe ein NATO-Kunde das südafrikanische Tochterunternehmen Rheinmetall Denel Munition mit der Lieferung von 155mm-Munition der bewährten Produktlinie Assegai beauftragt, so Rheinmetall. Der Auftragswert liege im höheren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.Der Auftrag sei im Juli erteilt worden, die Lieferungen würden in den nächsten zwei Jahren erfolgen. Die Lieferung im Rahmen des neuen Vertrages umfasse das komplette 155mm-Assegai-Munitionssystem, darunter Zünder, verschiedene Geschosstypen einschließlich der High-Explosive-Gefechtsmunition sowie die Assegai-Artillery- Treibladungen."Wir sind mit unserer Assegai-Steilfeuer-Technologie für hohe Reichweiten weltweit vertreten und freuen uns, ein weiteres Partnerland als neues Mitglied in der Assegai-Familie begrüßen zu dürfen", so Jan-Patrick Helmsen, Geschäftsführer von Rheinmetall Denel Munition. "Als Systemhaus arbeiten wir ständig an der Verbesserung unserer führenden Technologien, um den Soldaten die bestmögliche und zuverlässigste Lösung zu bieten."Bereits 2019 habe Rheinmetall in Südafrika mit der Assegai-Familie und weiteren seiner Artillerie-Produkte, wie der neuen Topcharge, neue Reichweitenrekorde aufstellen können. Mit dem Assegai-Systemansatz vom Zünder über das Geschoss bis zu den Treibladungen hätten verschiedene Systeme hohe Reichweiten erreicht. Ein Nicht-NATO-155mm-Artilleriegeschütz mit 52 Kaliberlängen und einer 25-Liter-Treibladungskammer habe dabei die bisherige Rekordreichweite von 76 Kilometern erreicht, heiße es in der Mitteilung von Rheinmetall."Der Aktionär" hat das Papier im März bei 135,00 Euro zum Kauf empfohlen. Anleger, die der Empfehlung gefolgt sind, bleiben weiter investiert, so Marion Schlegel. Ein Stopp bei 162,50 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 03.08.2022)