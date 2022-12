Unternehmensnachrichten



Rheinmetall-Aktien (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) würden heute zulegen. Das Unternehmen habe erklärt, dass es zusammen mit KMW die fehlerhaften Puma-Schützenpanzer in 2-3 Wochen reparieren wolle. Die Bundeswehr habe den Kauf von Puma-Fahrzeugen gestoppt, nachdem sich diese bei Übungen als unzuverlässig erwiesen hätten. Die Aktie habe heute den SMA200 getestet, ihn aber nicht überwinden können.



SFC Energy (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) werde Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) im SDAX-Index (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) ersetzen. Uniper werde aus dem Index gestrichen, da der Streubesitz des Unternehmens unter die erforderlichen 10% gefallen sei. Die deutsche Regierung habe bekanntgegeben, dass sie nach den Rettungsmaßnahmen nun 99% der Anteile an Uniper halte.



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) sei von S&P von "BB-" auf "BB" hochgestuft worden. Die Ratingagentur habe den Ausblick unverändert auf "stabil" belassen. (22.12.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz eines positiven Handels an der Wall Street gestern und in Asien heute, handeln die europäischen Aktienindices wenig verändert, nachdem sie ihre Anfangsgewinne wieder abgegeben haben, so die Experten von XTB.Die Anleger würden langsam in Richtung Weihnachten blicken, da der Wirtschaftskalender von Tag zu Tag dünner werde. Der CBRT-Zinsentscheid (12:00 Uhr) und die Revision der US-BIP-Daten für das 3. Quartal (14:30 Uhr) seien die wichtigsten Makro-Ereignisse des Tages, aber es werde nicht erwartet, dass sie den Markt wesentlich beeinflussen würden.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere heute unverändert, nachdem er die Gewinne nach der höheren Eröffnung wieder abgegeben habe. Ein Blick auf den 4-Stundenchart zeige, dass ein erneuter Rückgang bevorstehen könnte. Während der DAX die untere Begrenzung einer lokalen Marktgeometrie verteidigt habe, sei es ihm nicht gelungen, über die gleitenden Durchschnitte auszubrechen. Aktuell sei ein Pullback aus dem mit den genannten gleitenden Durchschnitten markierten Bereich zu beobachten gewesen. Sollten die Bären weiterhin die Kontrolle behalten, sei ein weiterer Test der unteren Grenze der lokalen Geometrie im Bereich von 14.000 Punkten nicht auszuschließen. Es sei zu beachten, dass der Bereich um 14.000 Punkte auch durch das 23,6%-Retracement des Aufwärtsimpulses unterstützt werde, der an der Wende vom September zum Oktober 2022 gestartet worden sei.