Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

392,00 EUR +0,77% (19.02.2024, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

388,20 EUR +2,92% (16.02.2024)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (19.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall steige derzeit von einem Hoch zum nächsten. Am Freitag habe das Papier nur knapp die Marke von 400 Euro verfehlt. Am Ende sei die Aktie auf Tradegate mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 389 Euro aus dem Handel gegangen. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz habe das Unternehmen derweil eine neue Absichtserklärung zum Bau eines neuen Werks in der Ukraine unterzeichnet.Gemeinsam mit einem ukrainischen Partnerunternehmen wolle Rheinmetall Artilleriemunition in der Ukraine herstellen. Die Kapazität des Werkes solle eine sechsstellige Zahl von Geschossen pro Jahr umfassen. Der Baustart solle wohl noch im laufenden Jahr sein. Das "Ukrainische Kompetenzzentrum für Munition" solle künftig eine sechsstellige Zahl von Geschossen im Kaliber 155 Millimeter pro Jahr fertigen, inklusive entsprechender Treibladungen, heiße es in einer Mitteilung von Rheinmetall."Wir wollen der Ukraine ein leistungsfähiger Partner dabei sein, die einst starke wehrtechnische Industrie in der Ukraine wiederaufzubauen und die Autonomie ukrainischer Kapazitäten sicherzustellen", habe Rheinmetalls Vorstandsvorsitzender, Armin Papperger, die Entscheidung begründet.Nach der Rekordfahrt zuletzt liege die neue Rekordmarke der Aktie bei 392,50 Euro. Die Aussichten bleiben stark, Anleger lassen die Gewinne von mittlerweile über 140 Prozent seit der "Aktionär"-Empfehlung im August 2022 laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: