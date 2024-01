XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (19.01.2024/ac/a/d)



Die steigenden Ausgaben für die Rüstung und zuletzt immer wieder starke Auftragseingänge würden die Rheinmetall-Aktie beflügeln. Und die Politik wolle wohl weiter auf eine Erhöhung der Rüstungsausgaben setzen. Angesichts der internationalen Krisen und eines möglichen Wahlsiegs von Donald Trump in den USA würden CSU-Chef Markus Söder und der EVP-Vorsitzende Manfred Weber eine Stärkung Europas und der europäischen Verteidigungsfähigkeit fordern.Die Rheinmetall-Aktie steige derzeit von Rekord zu Rekord. Der seit Oktober ausgebildete Aufwärtstrend sei weiter intakt, seit Anfang des Jahres habe sich dieser sogar noch beschleunigt. Eine kurzzeitige Korrektur wäre nach dem steilen Anstieg zuletzt nun nicht ungewöhnlich. Die langfristigen Aussichten würden allerdings sehr gut bleiben. Anleger sollten die Gewinne weiter laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)