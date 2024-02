Trotz der angekündigten Prüfung durch das Bundeswirtschaftsministerium sehe BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF)-Finanzchef Dirk Elvermann keine Hürden für den geplanten Verkauf der Öl- und Gastochter Wintershall Dea an den britischen Ölkonzern Harbour Energy. Die Aktie habe dennoch mit einem Abschlag von 1,8% reagiert.



Der chinesische Tesla-Rivale BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) bringe eine neue Version seiner Plug-in-Hybrid-Limousine Qin Plus DM-i mit einem niedrigeren Einstiegspreis auf den Markt. Damit setze der EV-Produzent weiter auf Preissenkungen und bringe damit nicht nur die Wettbewerber, sondern auch den eigenen Aktienkurs unter Druck. Die Notiz in Hongkong sei heute Morgen rund 3,7% im Minus gewesen.



Unter dem finanziellen Druck milliardenschwerer Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA streiche Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) die Dividende zusammen. Für das Geschäftsjahr 2023 ergäbe sich daraus eine Dividende von EUR 0,11 je Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat würden beabsichtigen, diesen Dividendenvorschlag den Aktionären bei der Hauptversammlung am 26. April 2024 zur Abstimmung vorzulegen. Die Einschnitte stünden im Zusammenhang mit dem Schuldenstand, den hohen Zinsen und einer angespannten Situation beim Free Cashflow. Der Bayer-Aktienkurs sei zunächst stark geschwankt, habe aber im XETRA-Handel mit +1% etwas höher geschlossen. Nachbörslich sei das Papier aber ein wenig unter Abgabedruck geraten. (20.02.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Unter den Einzelwerten im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stand die Rheinmetall-Aktie (+4,1%) an der Index-Spitze, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Unter anderem von der Nachricht getrieben, dass Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) die Produktion von Munition in der Ukraine plane, würden Aktien des Rüstungskonzerns ihren Rekordlauf fortsetzen. Das zuletzt auch von Donald Trump geschürte Interesse der Anleger an Rüstungswerten bleibe damit weiter ungebrochen. Papiere der Branchenwerte RENK (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker-Symbol: R3NK) (15,8%) und HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) (3,5%) hätten ebenfalls überproportionale Kursgewinne verzeichnet.