Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Rheinmetall befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

270,80 EUR +0,82% (16.10.2023, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

269,10 EUR +0,19% (13.10.2023)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (16.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall habe sich in der vergangenen Woche extrem stark präsentiert. Mit einem Plus von 15,1 Prozent sei sie der klare Wochengewinner im DAX vor adidas und Symrise gewesen. Auch zum Wochenschluss am Freitag habe sie mit einem Plus von 0,2 Prozent zu den sechs einzigen Gewinnern des Tages im deutschen Leitindex gehört.Angesichts des angeheizten Nahost-Konflikts seien die Papiere von Rheinmetall wieder verstärkt in den Fokus der Anleger gerückt. Zudem profitiere das Papier von optimistischen Analystenstimmten. Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs habe ihre Gewinnschätzungen für Rheinmetall für 2023 und 2024 angehoben, nachdem sie sich vor dem Quartalsbericht etwas intensiver mit den deutschen Rüstungsplänen beschäftigt habe. Der Umsatzanstieg des Rüstungskonzerns dürfte sich auf 29 Prozent beschleunigt haben, so Coasta.Der geplante Verteidigungshaushalt wäre ein massiver Schritt nach vorn - und Rheinmetall verdopple seinen Anteil daran. Costa sehe sowohl den Quartalsbericht als auch den Kapitalmarkttag im November als mögliche Kurstreiber. Das Kursziel für Rheinmetall habe Costa leicht von 319 auf 320 Euro erhöht und die Einstufung auf "buy" belassen. Rheinmetall werde am 9. November die Zahlen zum dritten Quartal vorlegen.Zuvor habe bereits die britische Investmentbank Barclays Rheinmetall mit "overweight" und einem Kursziel von 300 Euro in die Bewertung aufgenommen. Zunehmende geopolitische Spannungen hätten den weltweiten Rüstungszyklus angeheizt, so Analystin Charlotte Keyworth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Rheinmetall reite auf dieser Welle. Keyworth sehe das Gewinnwachstum je Aktie beim DAX-Konzern deutlich höher als bei der Konkurrenz.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link