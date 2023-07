Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

253,00 EUR -1,09% (24.07.2023, 12:24)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

253,40 EUR -0,94% (24.07.2023, 12:10)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (24.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Um die Munitionslager der Streitkräfte wieder zu füllen, wolle Verteidigungsminister Boris Pistorius der Beschaffung von Munition für die Bundeswehr "oberste Priorität" geben. Einer der größten Profiteure dieser Investitionen dürfte Rheinmetall werden. Noch befinde sich die Aktie aber im Konsolidierungsmodus.Das Umfeld für Rüstungsaktien sei stark. Daran dürfte sich auf Sicht nichts Wesentliches ändern. "Bis 2031 müssen und wollen wir deutlich über 20 Milliarden Euro in Munition investieren", habe Pistorius dem "Spiegel" gesagt. "Ohne Munition nutzen die modernsten Waffensysteme nichts, auch wenn sie einsatzbereit auf dem Hof Stehen", habe er demnach gesagt. Im laufenden Jahr wolle er eine Milliarde Euro für Munition ausgeben.Rheinmetall habe zuletzt bereits eine Reihe an hochdotierten Rahmenverträge abgeschlossen. Die als hochmargig geltenden Munitions-Aufträge dürften dem DAX-Konzern operativen Rückenwind geben. Frische Wasserstandsmeldungen stünden mit den Q2-Zahlen am 10. August auf der Agenda. "Der Aktionär" werde im Vorfeld auf die Erwartungen eingehen.Die Aktie von Rheinmetall konsolidiere derzeit die rasante Aufwärtsbewegung. Mit dem Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend bei rund 258 Euro würde ein erstes Kaufsignal generiert. Im Anschluss wartet mit dem Jahreshoch die nächste charttechnische Hürde, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 24.07.2023)Calls auf Rheinmetall befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link