Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

329,70 EUR +0,83% (18.01.2024, 09:39)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

328,10 EUR +0,71% (18.01.2024, 09:24)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (18.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall sei derzeit nicht zu bremsen. Nachdem das Papier am Mittwoch als zweitstärkster Wert des Tages mit plus 1,7 Prozent auf 325,80 Euro aus dem Handel gegangen sei, gehe es am Donnerstagmorgen erneut weiter steil nach oben. Auf der Handelsplattform Tradegate notiere die Aktie aktuell bei 329,30 Euro.Unterstützung habe die Aktie von einem neuen Großauftrag erhalten, der am Mittwoch gemeldet worden sei. Dabei gehe es um 30mm-Munition für den Puma. Die Bundeswehr habe Rheinmetall mit der Herstellung und Lieferung von Mittelkalibermunition für den Schützenpanzer beauftragt. Aus einem Rahmenvertrag habe sie mehrere hunderttausend Patronen des Typs 30mm x 173 DM21 abgerufen. Der Auftragswert für diese Gefechtsmunition liege bei über 350 Mio. EUR brutto. Soweit die einwandfreie Funktion nachgewiesen werde, beginne die Auslieferung noch in diesem Jahr und laufe bis 2027, heiße es in einer Mitteilung von Rheinmetall.Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages habe am 30. November 2022 die Vorlage für eine umfangreiche Beschaffung von 30mm-Mittelkalibermunition gebilligt. Der Rahmenvertrag über die Lieferung von Mittelkalibermunition für den Schützenpanzer Puma sei bereits im Dezember 2022 erteilt worden und umfasse Munition im Wert von bis zu 576 Millionen Euro.Zudem habe Rheinmetall auch einen wichtigen Auftrag aus der Autozuliefersparte melden können. Hier habe der Konzern eine Order über Motorkomponenten von einem renommierten, weltweit tätigen Automobilhersteller erhalten, heiße es von Rheinmetall. Bei den Komponenten handele es sich um Kipphebelbuchsen für den Einsatz in verschiedenen Motorvarianten im Schwerlastbereich. Der Auftragswert belaufe sich den Angaben zufolge auf einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel. Seit der Empfehlung des "Aktionär" im August 2022 belaufen sich diese mittlerweile auf 104 Prozent. (Analyse vom 18.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link