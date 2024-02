Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

362,10 EUR +1,06% (13.02.2024, 09:48)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

361,90 EUR +3,73% (13.02.2024, 09:34)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (13.02.2024/ac/a/d)



DüsseldorfKulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktien von Rüstungsunternehmen seien weiterhin enorm gefragt. Rheinmetall habe am heutigen Dienstag bei 367,00 Euro ein neues Rekordhoch erreicht. Auch die Hensoldt-Aktie ziehe weiter an. Sie habe ein neues 6-Monatshoch markiert und stehe kurz vor dem Sprung über das Julihoch 2023. Und auch das jüngste IPO aus dem Sektor, RENK ( ISIN DE000RENK730 WKN RENK73 ), ziehe erneut kräftig an.Die Aktien würden weiterhin von der Aussicht auf steigende Rüstungsausgaben westlicher Staaten zur Stärkung der eigenen Verteidigungskraft sowie zur Unterstützung der Ukraine profitieren.Rheinmetall-Chef Armin Papperger habe im Interview mit dem "Handelsblatt" auf die Frage erklärt, wie seine Einschätzung dazu sei, dass das Verteidigungsbudget in Deutschland derzeit nicht erhöht werde: "Die 100 Milliarden Euro Sondervermögen müssen erst einmal in Projekte umgesetzt werden. Das läuft. Wenn die Summe aufgebraucht ist, dann wird es eine deutliche Erhöhung geben müssen. Ohne die würde es schwer werden, Deutschland verteidigungsfähig zu machen. Dazu gibt es nur zwei Wege: dass das Verteidigungsbudget substanziell erhöht wird oder dass es noch ein Sondervermögen gibt."Das Umfeld für Rüstungsaktien bleibe gut. Rheinmetall und RENK seien laufende Empfehlungen des AKTIONÄR. Seit der Empfehlung für Rheinmetall im August 2022 liege der Titel mittlerweile 125 Prozent in Front. Auch die jüngste Empfehlung für RENK in der vergangenen Woche liege bereits gut 20 Prozent in Front. Das Momentum ist stark, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: