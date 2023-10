Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

244,80 EUR +4,53% (09.10.2023, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

233,80 EUR -0,26% (06.10.2023, 17:35)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (09.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Überfall der Hamas auf Israel mit einem Massaker auf einem Musikfestival belaste am Montag die Börsen weltweit, zumal auch die Ölpreise deutlich zulegen würden. Zu den wenigen Werten auf dem deutschen Kurszettel, die klar im Plus notieren würden, würden die Rüstungskonzerne Rheinmetall und HENSOLDT ( ISIN DE000HAG0005 WKN HAG000 ) gehören.Der überraschende Angriff der Hamas auf Israel bestimme zu Wochenbeginn die Schlagzeilen. Bereits am Samstag habe es Raketenangriffe von Gaza aus gegen Israel gegeben. Zudem seien bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vorgedrungen und hätten mehrere Orte in Grenznähe eingegriffen.Wenig überraschend herrsche nun die Angst vor, dass der seit vielen Jahren schwelende Konflikt weiter eskaliere. Bereits nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine habe sich gezeigt, dass die Aktien von Rheinmetall und HENSOLDT deutlich zugelegt hätten. Beide Konzerne hätten deshalb deutlich mehr Aufträge erhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: