Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

247,50 EUR -0,16% (17.02.2023, 14:09)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

246,80 EUR -0,52% (17.02.2023, 13:55)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (17.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Rheinmetall-Aktie bleibe auf Tuchfühlung zu ihrem am Donnerstag bei 248,10 Euro markierten Rekordhoch.Der MDAX-Konzern habe eine Kooperation mit den US-Unternehmen Lockheed Martin und Northrop Grumman im Zusammenhang mit F-35-Kampfjets geschlossen. Dabei gehe es um die Produktion von Rumpfmittelteilen, habe Rheinmetall am Freitag in Düsseldorf mitgeteilt. Die Zusammenarbeit würde die Einrichtung einer integrierten Montagelinie für F-35 Rumpfmittelteile in Deutschland beinhalten und damit den Anteil der europäischen Industrie am F-35-Programm weiter ausbauen, habe es geheißen. Dazu sei eine entsprechende Absichtserklärung geschlossen worden. Finanzielle Details seien nicht genannt worden.Die Zusammenarbeit mit Lockheed Martin und Northrop Grumman bei dem Programm unterstreiche die sicherheitspolitische Bedeutung von Rheinmetall und bringe wesentliche Fähigkeiten nach Deutschland, habe das Unternehmen erklärt.Zukünftig könnten Rheinmetall weitere Aufträge ins Haus stehen. Verteidigungsminister Boris Pistorius habe vor dem Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz seine Forderung nach einer milliardenschweren Erhöhung der Verteidigungsausgaben bekräftigt. Er werde alle Anstrengungen unternehmen, um über das Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes hinauszugehen, habe der SPD-Politiker am Freitag bei seiner Ankunft im Tagungshotel in München gesagt.Die Rheinmetall-Aktie kenne derzeit kein Halten. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR im August vergangenen Jahres notiere der Titel bereits über 50 Prozent im Plus. Sowohl das fundamentale Umfeld als auch die Charttechnik würden für weiter steigende Notierungen sprechen. Anleger lassen deswegen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link