Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

249,60 EUR +2,51% (10.07.2023, 18:58)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

249,30 EUR +2,93% (10.07.2023, 17:37)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (10.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Rüstungskonzern Rheinmetall habe erneut einen milliardenschweren Großauftrag an Land gezogen. Dieses Mal gehe es nicht um Leopard-Panzer oder Gepard-Flakpanzer, sondern das Luftlandefahrzeug Caracal. An der Börse gehe es für die Rheinmetall-Aktie dank der Nachricht am Montagnachmittag weiter nach oben.Konkret hätten die Bundeswehr und die niederländischen Streitkräfte in einem Rahmenvertrag 3.058 Caracal-Fahrzeuge im Wert von bis zu 1,9 Milliarden Euro bestellt. Rund 50 Prozent davon seien laut Konzernangaben bereits fest in Auftrag gegeben. Die deutsche Seite sei demnach für rund zwei Drittel des Auftrags verantwortlich, den sie mit Geld aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen bezahle. Erste Erprobungsmuster sollten bereits im ersten Quartal 2024 ausgeliefert werden, der Serienstart sei für Anfang 2025 angepeilt.Der Caracal basiere auf einem Fahrgestell der G-Klasse für Rettungs- und Sondereinsätze. Unter der Haube arbeite ein Euro III-Sechszylinder-Dieselmotor mit 249 PS, der den knapp fünf Tonnen schweren Koloss mit auf eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h beschleunige. Optional montierbare Schutzelemente gegen ballistische Projektile und Minen böten zusätzlichen Schutz für die Besatzung.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: