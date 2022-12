Die Aktien von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) seien gestern um 7% abgestürzt, nachdem das deutsche Verteidigungsministerium erklärt habe, dass es den Kauf von Schützenpanzern des Herstellers Puma stoppen werde, da sich diese als unzuverlässig erwiesen hätten. Die deutschen Beamten würden nun darauf warten, dass Rheinmetall die Probleme behebe. Die Aktie falle heute um weitere 5%.



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) habe bekanntgegeben, dass es nach einem erfolgreichen Übernahmeangebot nun 92,7% der Anteile an Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1), einem spanischen Windturbinenhersteller, besitze. Diese Beteiligung werde es Siemens Energy ermöglichen, die Notierung der Gamesa-Aktien einzustellen.



Einschätzungen von Analysten



Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) sei von Berenberg auf neutral herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 3,00 Euro gesetzt worden. (20.12.2022/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren niedriger, haben aber einen Großteil der Anfangsverluste bereits wieder aufgeholt, so die Experten von XTB.Die unerwartete Entscheidung der BoJ, das Zinszielband zu erweitern, habe einen Ausverkauf an den Aktienmärkten und einen Anstieg am JPY-Markt ausgelöst. Die wichtigsten europäischen Indices würden jetzt 0,3 bis 0,5% niedriger handeln, nachdem sie zuvor über 1% gefallen seien.Die Futures auf den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hätten heute nach der BoJ-Ankündigung nachgegeben. Der DAX habe die Unterstützungszone von 14.000 Punkten durchbrochen und ein Tagestief knapp unter der Marke von 13.800 Punkten erreicht. Der Rückgang sei jedoch durch den SMA50 gestoppt worden und anschließend habe eine Erholung eingesetzt. Nachdem der Großteil der Tagesverluste wieder aufgeholt worden sei, habe die Tageskerze die Form eines Doji angenommen. Sollte der Index den heutigen Handel auf dem aktuellen Niveau oder höher beenden, könnte ein starkes bullisches Kerzenmuster entstehen. Die jüngsten Höchststände im Bereich von 14.600 Punkten würden der erste Widerstand bleiben, den es zu beachten gelte, falls ein starker Aufwärtsimpuls ausgelöst werde.