Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

161,20 EUR +7,83% (21.09.2022, 10:05)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

161,00 EUR +7,05% (21.09.2022, 09:50)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (21.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktien der beiden Rüstungskonzerne Rheinmetall und Hensoldt würden am Mittwochmorgen zu den stärksten Werten des Tages gehören. Rheinmetall führe mit einem Plus von 6,6 Prozent auf 160,25 Euro die Gewinnerliste des Tages im MDAX an. Hensoldt gewinne 5,9 Prozent auf 21,05 Euro und sei damit der mit Abstand beste Titel im SDAX.Grund sei die Teilmobilmachung Russlands. Knapp sieben Monate nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine habe Russland eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Er habe diese Entscheidung nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums getroffen und das Dekret unterschrieben, habe Kremlchef Wladimir Putin in einer Fernsehansprache am Mittwoch gesagt. Die Teilmobilisierung beginne noch an diesem Mittwoch. Damit wolle er auch Personalprobleme an der Front lösen. Zugleich habe Putin angekündigt, die "Referenden" in den besetzten Gebieten der Ukraine über einen Beitritt zu Russland zu unterstützen.Die Teilmobilmachung bedeute nach Putins Worten, dass Reservisten eingezogen würden. Sie würden den gleichen Status und die gleiche Bezahlung bekommen wie die jetzigen Vertragssoldaten und auch vor dem Fronteinsatz noch einmal militärisch geschult, habe er versichert.Die von Moskau anerkannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine sowie das Gebiet Cherson im Süden würden noch in dieser Woche in umstrittenen Verfahren über einen Beitritt zur Russischen Föderation abstimmen lassen wollen. Das hätten die Regionen am Dienstag mitgeteilt. Die Scheinreferenden, die weder von der Ukraine noch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt würden, sollten demnach vom 23. bis 27. September abgehalten werden. Sie würden als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes gelten.Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) habe Russlands Entscheidung zur Teilmobilmachung seiner Streitkräfte scharf kritisiert. Das sei ein "schlimmer und falscher Schritt", habe der Bundeswirtschaftsminister am Mittwochmorgen in Berlin erklärt. Die Bundesregierung berate derzeit über eine Antwort auf diese Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Habeck habe der Ukraine in diesem Zusammenhang erneut die volle Unterstützung Deutschlands zugesagt.Die Aktien von Rheinmetall und Hensoldt hätten in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck gestanden. Auf Ankündigung der Teilmobilmachung würden beide Werte aber mit einem deutlichen Plus reagieren.Investierte Anleger bleiben weiter dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2022)Mit Material von dpa-AFX