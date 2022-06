Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (23.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Highflyer Rheinmetall lasse am Donnerstag weiter Federn: Die Papiere des aktuell vor allem mit dem Rüstungsbereich im Fokus stehenden Konzerns hätten in zwei Handelstagen fast neun Prozent verloren und würden sich ihrer 50-Tage-Linie nähern. Die 21-Tage-Linie sei inzwischen bereits unterschritten worden. Belastet habe eine Abstufung durch die britische Investmentbank HSBC.HSBC-Experte Richard Schramm habe den Papieren mit seiner Abstufung von "buy" auf "hold" weiteren Wind aus den Segeln genommen. Die Anleger konzentrierten sich zu stark auf strahlende Aussichten bei Rüstung und übersähen die Wolken im Autozulieferbereich, so Schramm. Diesen sehe er zunächst als Bremse. Auch bei seinem auf 240 Euro (zuvor: 220 Euro) erhöhten Kursziel sei das Potenzial nicht mehr ausreichend attraktiv, so Schramm.Rheinmetall-Papiere hätten 2022 zwischenzeitlich 170 Prozent an Wert gewonnen. Vor allem der Ukraine-Krieg habe ihnen immensen Schub gegeben, weil er eine Zeitenwende in der europäischen Verteidigungspolitik mit hohen Rüstungsinvestitionen eingeläutet habe.Derzeit präsentiere Rheinmetall auf der ILA Berlin Air Show 2022. Vorgestellt würden Produkte und Sicherheitstechnologien für die Luftfahrt im digitalen Zeitalter. Vom 22. bis zum 26. Juni 2022 finde die ILA Berlin Air Show 2022 statt. Unter dem Motto: Hightech zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten im Einsatz stelle das Hochtechnologieunternehmen einen Teil seiner umfangreichen Systeme und Aktivitäten aus den Divisionen Vehicle Systems, Weapon and Ammunition und Electronic Solutions vor."Der Aktionär" bleibt allerdings weiter zuversichtlich. Der Verteidigungsbereich durchlaufe derzeit einen Sonderzyklus, was die Umsätze deutlich steigen lassen dürfte. (Analyse vom 23.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link