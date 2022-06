Das liege vor allem an zwei Sondereffekten, die im Grunde jetzt schon fast als "Jahrhundertereignisse" bezeichnet werden könnten: Das sei die vor 2,5 Jahren begonnene Pandemie und der vor vier Monaten von Putin beschlossene Angriff Russlands auf die Ukraine. Die mittlerweile (vorläufig) auf dem Rückzug befindliche Pandemie sorge nun für massive Nachholeffekte und wirke damit bereits von der Nachfrage her auf die Preise. Gleichzeitig sei aber auch während der Pandemie in einigen Sektoren das Angebot heruntergefahren worden und müsse nun mühselig wieder angepasst werden. Da würden Hafenschließungen, Containermangel aber auch ein genereller Arbeitskräftemangel wichtige Rollen spielen. Beide Effekte würden die Preise ganz "normal" - aber rasant - in die Höhe treiben.



Darüber lege sich die bereits zuvor zu beobachtende Rohstoff- und Energiethematik, die vor allem seit dem 24. Februar eklatant geworden sei. Die Sorge um überhaupt in den kommenden Monaten ausreichend verfügbare Energiequellen hätten die Energiepreise in die Höhe schnellen lassen. Da mit Öl und Gas eine Vielzahl an Produkten überhaupt nur erzeugt werden könnten, seien viele andere Preise ebenfalls gestiegen. Auch eine Nahrungsmittelknappheit mache sich durch den Ausfall der "Exportnationen" Russland und Ukraine weltweit bemerkbar. Die Sorgen würden zunehmen, dass es ein Herbst und Winter der neuen Unordnung, Entbehrungen und Unzufriedenheit werden könne.



Die Notenbanken hätten auf die rasant gestiegene Inflation (vielleicht zu) spät reagiert. Immerhin habe die BoE vor 6,5 und die FED vor 3,5 Monaten die ersten Leitzinsanhebungen verkündet. Weitere seien gefolgt - weitere würden folgen. Die EZB habe noch später reagiert und müsse nun nachziehen. In allen Währungsräumen lägen die Inflationsraten bei 9% - auf Rekordständen seit Jahrzehnten!



Erste wirtschaftliche "Opfer" dieser geldpolitischen Bremsmanöver seien erkennbar: Der Hypothekenzinsanstieg belaste bereits die Immobilienmärkte in den USA und in UK signifikant. Und das Konsumentenvertrauen sei in vielen Ländern auf mehrjährige Rekordtiefs eingebrochen. Auch das Unternehmensvertrauen trübe sich sukzessive ein. Die Sorgen würden zunehmen, dass das geldpolitisch gesehen notwendige Gegensteuern der Notenbanken mit höheren Zinsen irgendwie nur in einer konjunkturellen Talfahrt enden könne. Doch billigere Energie erzeugen könnten auch die Notenbanken nicht - und damit das Inflationsproblem eigentlich nur durch ein Konjunkturproblem lösen!



Diese prekäre Situation werde auf den Aktienmärkten als Belastungsfaktor nun realisiert und zunehmend eingepreist. Hinzu komme das Gefühl, dass die seit über 30 Jahren einzustreichende "Friedensdividende" nicht mehr ausgezahlt werde. Bange mache zunehmend vielen auch die wenig eindeutige Position Chinas als derzeit zweitgrößte Wirtschaftsmacht! Wie "ruhig" bleibe es dort?

Fazit: Der DAX sei heute weiter gefallen und notiere bei knapp unter 12.700 Punkten nun nahezu auf dem Tief dieses Halbjahres. Inflationsraten bei über 8%, Energiepreisanstiege und generelle Sorgen um die Energieversorgung, geldpolitische Straffungen weltweit, die Frage, ob die Notenbanken nun überhaupt nur ein Inflations- durch ein Konjunkturproblem lösen könnten, und zusätzlich die geopolitischen Unwägbarkeiten kämen als Negativgemengelage auf den Aktienmärkten (und nicht nur dort) derzeit gar nicht gut an! Es werde rucklig! (30.06.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - So kurz vor dem Quartals- und Halbjahreswechsel geraten die Finanzmärkte noch einmal richtig in Aufruhr: In diesen Tagen gemeldete hohe Inflationsraten und die Ankündigungen der Notenbanker weiterer geldpolitischer Straffungen ließen bereits zuletzt die Aktienkurse weltweit fallen, so die Analysten der NORD LB.Am heutigen Monatsultimo aber würden DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) & Co nochmals massiv unter Druck geraten. So sei der wichtigste Deutsche Aktienindex um über 300 Punkte auf zeitweise unter 12.700 Punkte gefallen.Im Grunde zeichne sich eine nicht unübliche makroökonomische Kettenreaktion ab (aber keine "Kernschmelze"), die allerdings - getrieben von zwei Sondersituationen - nun besonders schnell und stark ausfalle. So sei es normal, dass eine konjunkturelle Belebung die Preise nachfragebedingt anziehen lasse, welche die Notenbanken zu Zinsmaßnahmen treibe, welche wiederum die Konjunktur abbremse, damit die Preise wieder zielgemäß moderat anziehen würden. Nun komme aber alles schneller und mit stärkeren Ausschlägen, als es ein volkswirtschaftliches Lehrbuch eigentlich vorsehe!