Bonn (www.aktiencheck.de) - Mit der unerwartet niedrigen Verbraucherpreisinflation in den USA könnte am Markt für Staatsanleihen eine neue Phase begonnen haben, so die Analysten von Postbank Research.Von nun an dürften die Renditen von Staatsanleihen gedeckelt sein, und die Anleger könnten die hohen Renditen von Staatspapieren mit längeren Laufzeiten nutzen, um ihr Engagement in dieser Anlageklasse wieder auszubauen. Die Allokation in festverzinslichen Wertpapieren zu diesem Zeitpunkt des Zyklus könnte die Portfolios auch gegen einen weiteren Ausverkauf bei Aktien absichern, da Rezessionsbefürchtungen zunehmen würden.In den kommenden Monaten könnte nicht die Inflationsentwicklung, sondern die nachlassende Wirtschaftsdynamik die treibende Kraft für die Anleiherenditen sein. (21.11.2022/ac/a/m)