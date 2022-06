Aktienrisiken würden in den kommenden Monaten nicht ausreichend kompensiert



Aktien seien aus Bewertungssicht immer noch unattraktiv. Die Gewinnschätzungen der Analysten seien so hoch, dass Spielraum für Absenkungen bei einer wirtschaftlichen Abkühlung bestehe, auch ohne Rezession. "Die Vergangenheit zeigt, dass Risiko-Assets erst dann eine Talsohle erreicht haben, wenn es eine positive Wende bei den Einkaufmanagerindizes des verarbeitenden Gewerbes gibt oder die Notenbank wieder expansiver wird. Beides sehen wir kurzfristig nicht", so Brown.



Was das für die Positionierung bedeute



Aktien würden untergewichtet bleiben. Das Gesundheitswesen sei weiterhin der bevorzugte defensive Sektor. Hinzu kämen ausgewählte zyklische Anlagen, insbesondere Rohstoffe und Energieaktien. "Das aussichtsreichste Investment für einen unerwarteten Anstieg der globalen wirtschaftlichen Dynamik sind aus unserer Sicht chinesische Aktien. Die Märkte sind günstig und die Geldpolitik eher expansiv als straffend", sage Brown.



"In einem eher negativen Umfeld für Aktien dürfen trotzdem die wichtigen Themen unserer Gesellschaft nicht aus dem Auge verloren werden. Diese lauten unserer Meinung nach: Digitalisierung, Klima und Energiewende sowie Demographie. Die großen Investmentthemen bleiben weiterhin für Aktien-Anleger interessant. Unserer Meinung nach gilt es diese, unter anderem über Investments in Themenfonds, zu bündeln und gezielt in der Aktien-Allokation beizumischen, um die Zeitenwende mit zu berücksichtigen", so Beate Meyer, Head of Wholesale Central Europe, bei UBS Asset Management. (24.06.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Aktien-Bären befürchten eine baldige Rezession in den USA, so die Experten von UBS Asset Management.Die Bullen würden erwarten, dass sich der Aktienmarkt deutlich erhole, solange die Wirtschaft laufe. "Wir sind von keinem Szenario überzeugt", sage Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management, und erläutere: "Wir halten eine Rezession in den USA in den kommenden zwölf Monaten für unwahrscheinlich. Wir denken aber auch, dass ein Rezessionsrisiko in den nächsten Monaten stärker in die Märkte eingepreist wird." Investitionen in den breiten Aktienmarkt scheinen daher unattraktiv. "Bevor wir uns für wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit positionieren können, ist es unserer Meinung nach zunächst angebracht, sich für eine Phase der Wachstumsangst zu wappnen", so Brown.Warum eine baldige Rezession unwahrscheinlich sei