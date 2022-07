Dow Jones Industrial



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 2,0% zugelegt. Er habe bei 31.899 Punkten geschlossen. Gut hätten sich Zykliker (+6,8%), Rohstoffe (+4,1%), Industriewerte (+4,1%) und Technologie (+3,6%) entwickelt. Dies verdeutliche die breite Partizipation der Aktien in der Vorwoche und dies, obwohl die veröffentlichten Konjunkturdaten durch die Bank, gleich ob Immobilienmarkt, Arbeitsmarkt, dem verarbeitenden Gewerbe oder dem Dienstleistungsbereich, eine weitere Abschwächung der US- Wirtschaft signalisieren würden. Wichtige Arbeitgeber, wie Apple, Google und Microsoft hätten zudem eine Verlangsamung der Neueinstellungen angekündigt. Die Berichtssaison habe gemischte Zahlen geliefert. Während Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) und Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) positiv hätten überraschen können, hätten die Telekommunikatiosnunternehmen AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) und Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) vor schlechten zukünftigen Zahlen gewarnt. Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP), ein eher kleinerer Techwert habe eine schwache Werbenachfrage offenbart und habe so Alphabet und Meta Platforms (Facebook) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) mit nach unten gezogen. Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche die 38-Tage-Linie (aktuell bei 31.319 Punkten und fallend), sowie die 50-Tage-Linie (aktuell bei 31.556 Punkten) überwinden können, sei dann aber zunächst am Widerstand bei 32.230 Punkten gescheitert. Das Intraday-Hoch habe bei 32.216 Punkten gelegen. Die Euphorie seitens der Marktteilnehmer sei angesichts der schwachen Makrodaten jedoch ausgeblieben, was den Dow Jones auch in dieser Woche positiv unterstützen sollte. Nach der robusten Vorwoche seien die US-Börsen kurzfristig etwas überhitzt, so dass ein Retest der 50-Tage-Linie gut möglich erscheine, ehe ein erneuter Anlauf zur Überwindung des Widerstandes bei 32.230 Punkten unternommen werden sollte. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank davon ausgehen, dass die positive Marktstimmung in Summe uns auch in dieser Woche begleiten werde. Für den Dow Jones bedeute dies ein Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 32.340/32.540 Punkten.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264 ) notiere aktuell bei 154,11%-Punkten. Die Notierung liege jetzt stabil über der 90-Tage-Linie bei 152,5%-Punkten. Die Angst vor einer Rezession stütze die Staatsanleihen. Somit habe der Bund-Future seit seinem Tief vom 16.06. bei 140,67%-Punkten fast 14 Punkte zulegen können. Ein Anstieg in dieser Dimension wäre früher kaum denkbar gewesen und zeige die Nervosität im Markt. Die Regierungskrise in Italien scheine schon in den Kursen eingepreist zu sein. Sollte es zu einem Rücksetzer kommen, würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank eine Unterstützungszone im Bereich der ersten Maihälfte bei ca. 150%-Punkten sehen. Solange die Rezessionsängste anhalten, dürften Staatsanleihen gesucht sein. Für diesen Fall billigen würden sie dem Bund-Future weiteres Aufwärtspotenzial bis 156%-Punkten (Hoch vom 28.04.) zutrauen.



Rezessionsängste, die Regierungskrise in Italien sowie die nicht gebannte Gefahr einer Gaskrise würden weiterhin auf die Aktienkurse drücken und Staatsanleihen stützen. Auskunft über den Zustand der US-Konjunktur würden sich die Analysten der Fürst Fugger Privatbank der FED-Sitzung am Mittwoch sowie der anlaufenden Quartalsberichtssaison der Unternehmen erwarten. Sie würden daher neutral in Bezug auf Aktien gewichtet bleiben. (25.07.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die letzte Woche war die beste Handelswoche für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seit Mitte März, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank im aktuellen technischen Aktien- und Rentenmarktkommentar.Der DAX habe ein Plus von 3% verzeichnen können und mit 13.253 Punkten auf dem höchsten Stand seit Anfang Juni geschlossen. Allerdings würden die Vorgaben der Wall Street sowie aus Asien auf einen schwächeren Start in die letzte Juli-Woche hindeuten. Zugleich stehe die saisonal schlechteste Börsenphase vor uns, so dass wir uns wohl erneut mit tieferen Kursen anfreunden müssten. Wichtigstes Ereignis für diese Woche sei sicherlich die FED-Sitzung am Mittwoch. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden sich Aufschluss darüber erwarten, wie es um die US-Konjunktur stehe und wie weit der Zinserhöhungszyklus fortschreiten könne. Trotz der jüngsten Kursgewinne habe sich das Chartbild nicht wesentlich verbessert. Der DAX sei zum Handelsschluss erneut an der bei 13.305 Punkten verlaufenden 38-Tage-Linie gescheitert. Diese Marke korrespondiere sehr gut mit dem 38,2%-Fibonacci-Retracement (13.276 Punkten) der Bewegung 14.709 Hoch vom 06.06. zu 12.390 Punkten, dem Tief vom 05.07. Aktuell gelte es sich wieder nach unten zu orientieren, so dass als wichtige Unterstützung das 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 12.938 Punkten diene. Darunter würden sich weitere Unterstützungen bei 12.532 sowie 12.434 Punkten finden, bevor das Tief vom 05.07. bei 12.390 Punkten warte. Auf der Oberseite gelte es den Bereich um 13.276/13.305 Punkten zu überwinden. Als Ziel dieser Bewegung warte bei 13.550 Punkten das 50%-Fibonacci-Retracement.EURO STOXX 50