Der durch die Bank robuste US-Arbeitsmarktbericht von Freitagnachmittag habe auch die US-Börsen zum Wochenschluss auf ihrem Stabilisierungskurs gehalten. Eine klare Richtung hätten die wichtigsten Indices aber bis zum Handelsende nicht eingeschlagen. Sie seien zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten geschwankt, nachdem es an den beiden Handelstagen zuvor geradlinig nach oben gegangen sei. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe solcherart am Freitag 0,15% verloren, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) 0,08%. Der mit Technologietiteln gespickte NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe hingegen immerhin um 0,14% zugelegt.



Der US-Arbeitsmarktbericht für Juni erweckte den Anschein, dass mit dem starken Anstieg der Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft die Rezessionsbefürchtungen vorerst wieder einmal beiseite geschoben seien. Dazu komme noch die ebenfalls im Arbeitsmarktbericht angezeigte Abkühlung des Lohnwachstums, die gemeinsam mit dem jüngsten Rückgang der Rohstoffpreise ein Hinweis darauf sein könnte, dass sich die Inflationsdynamik schneller zurückentwickeln könnte als gedacht. In der Folge seien dann auch nicht zu große Sorgen aufgekommen, dass weitere Zinserhöhungen zu heftig ausfallen könnten. Ein nächster Schritt der US-Notenbank FED um maximal 75 Basispunkte nach oben scheine somit vorerst in den Karten zu sein. Zuvor seien ja bis zu 100 Basispunkte befürchtet worden. In diesem Umfeld hätten über das Wochenende auch die Ölpreise wieder ein wenig zulegen können. Hier werde am Markt aktuell das knappere Angebot gegenüber Rezessionsängsten abgewogen. Letztere seien nun ein klein wenig zurückgedrängt worden und schon steige der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent wieder auf über USD 106 an. Der Goldpreis habe sich unterdessen kaum verändert und notiere weiterhin im Bereich von USD 1.740 je Feinunze. Interessant sei, dass die Krypto-"Währungen" trotz der zuletzt verbesserten Stimmung an den Börsen nicht profitieren könnten. Nach einem kurzen Höhenflug auf über USD 22.000 sei der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Szene bis heute Morgen wieder auf Werte unter USD 20.500 abgesunken.



Asiens Aktienmärkte würden sich heute Früh extrem uneinheitlich zeigen. In China dominiere die Sorge im Zuge von neuerlichen COVID-19 Ausbrüchen, welche in einer ganzen Reihe von Millionenstädten wieder Massentestungen bedingen und für neue Lockdowns zu sorgen drohen würden. Solcherart lägen die Indices an der Börse von Hongkong um die 3% im Minus, während andere asiatische Aktienindices wenig verändert notieren würden bzw. der Tokioter TOPIX momentan sogar 1,4% im Plus liege.



Da für heute keine wichtigen Wirtschafts- oder Unternehmensdaten erwartet würden, dürften auch zu Beginn der neuen Woche Rezessionsängste und das Thema Erdgasversorgung die Börsen fest im Griff haben. Heute würden die planmäßigen Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 beginnen. Sie sollten am 21. Juli enden. Derzeit sei aber ungewiss, ob Russland den Gashahn anschließend tatsächlich wieder aufdrehen werde. (11.07.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Auch zum Wochenschluss konnten Europas Börsen den Schwung der Tage zuvor mitnehmen und neuerlich deutlich fester schließen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nicht zuletzt sehr robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt hätten am Freitag für einen versöhnlichen Wochenausklang gesorgt. Die Beschäftigung in den USA habe sich im Juni deutlich stärker ausgeweitet als erwartet. Damit habe der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) ein Tagesplus von 0,52% geschafft, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe um 1,34% zugelegt und der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe gar vermocht, um 3,07% höher auf mehr als 2.900 Zählern zu schließen. Ein wenig zum aufkeimenden Optimismus beigetragen hätten wohl auch die Bestrebungen Deutschlands und Kanadas, eine Ausnahmeregelung für die Lieferung einer angeblich benötigten Turbine nach Russland zu erwirken, um die Gas-Pipeline Nord Stream 1 möglichst bald wieder in Gang setzen zu können.