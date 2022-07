Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zunehmende globale Rezessionsängste lassen die Rohstoffpreise derzeit fallen, so die Analysten der DekaBank.Die Corona-Pandemie spiele mit Blick auf die Weltwirtschaft eine immer geringere Rolle. Es seien andere Themen in den Fokus gerückt: das nachlassende Wachstum und die stärkere Inflation. Derzeit würden sich sogar die Sorgen vor einer globalen Rezession verstärken, die im Prognosezeitraum z.B. durch die geldpolitische Straffung ausgelöst werden könnte. Bei den Rohstoffpreisen dürfte sich die sehr starke Aufwärtsdynamik aus den Jahren 2020/21 nicht fortsetzen. Bei vielen Rohstoffnotierungen seien die Vor-Corona-Niveaus bereits weit übertroffen worden, was vor allem den Pandemie-bedingten Lieferketten-, Transport- und Logistikverwerfungen geschuldet gewesen sei. Zwar könnte die Entspannung dieser Probleme durch den Russland-Ukraine-Krieg und durch die chinesische Null-Covid-Strategie erneut beeinträchtigt werden. Doch die Weltwirtschaft werde sich im Lauf der kommenden Jahre auf ein neues Gleichgewicht zubewegen, welches stärkere regionale Produktionsmuster und wahrscheinlich eine langfristige wirtschaftliche Abkopplung Russlands vom Westen beinhalten werde. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis der gesamte Energiesektor in die Sanktionen des Westens gegen Russland einbezogen werde. Darüber hinaus dürfte der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften die Energiepreise strukturell erhöhen.Die Edelmetalle würden im Prognosezeitraum nicht mehr die starke Unterstützung durch die Geldpolitik erfahren wie in den vergangenen Jahren, allerdings erhöhe sich die geopolitische Risikoprämie wohl für eine längere Zeit. Die Preise für die konjunktursensiblen Industriemetalle würden mittelfristig durch das globale Wachstum gestützt. Es gelte allerdings zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe Juli 2022) (08.07.2022/ac/a/m)