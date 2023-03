Die drei zentraleuropäischen Staaten stünden vor einer weiteren volkswirtschaftlichen Abschwächung, die aller Voraussicht nach in Ungarn und Tschechien in einer Rezession münden werde. Polen könnte eine solche vermeiden, aufgrund relativ kräftiger Wachstumsstimuli der Regierung in der Vergangenheit und dank einer weniger starken Abhängigkeit von der Konjunktur in den Euro-Kernländern. In allen drei Staaten sei das Kredit- und Geldmengenwachstum stark gefallen und inflationsbereinigt sogar negativ.



Inflation auf dem Weg nach unten



Die Inflationsraten dürften in allen CE3-Staaten fallen, allerdings mit unterschiedlicher Dynamik. In Polen deute vieles auf eine recht hartnäckige Inflation hin. Tschechien hingegen werde wohl kräftige Inflationsrückgänge sehen. Auch in Ungarn werde die Teuerung markant sinken, dies allerdings von sehr hohen Ausgangsniveaus. Daher dürfte sie sich wohl auch Ende des Jahres noch im zweistelligen Prozentbereich bewegen.



Für die Aktienmärkte der drei Länder sei angesichts dessen eine Fortsetzung der jüngsten unterdurchschnittlichen Wertentwicklung am wahrscheinlichsten. Dabei sei allerdings für Tschechiens Aktienmarkt anzumerken, dass er im Februar gegen den globalen Trend stark zugelegt habe. Per 23. März habe er diese Zugewinne jedoch wieder abgegeben und gegenüber Ende Januar rund 2,5% im Minus gelegen. Deutlich schwächer gewesen seien der ungarische Aktienmarkt (- 7,1%) seit Ende Januar, sowie die Warschauer Börse (-12,2%). (31.03.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Rezessionen in Ungarn und Tschechien noch in diesem Jahr? Die Teuerungsraten sind auf dem Rückzug, die Aktienkurse aber auch, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.Vermeide Polen eine Rezession?