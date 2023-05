Das Hauptrisiko sehe Brown derzeit darin, dass es der Regierung nicht gelinge, die Schuldenobergrenze rechtzeitig vor der drohenden Zahlungsunfähigkeit zu erhöhen. Sollte dieser Fall eintreten, sei zwar keine Staatspleite zu erwarten, dafür aber deutliche Ausgabenkürzungen. Das würde das Wachstum stark belasten und die Wirtschaft könnte gar in eine Rezession abrutschen.



Anleihen: Zinskupons wichtiger Faktor im richtungslosen Markt



Während 2022 die wichtigsten Anlageklassen klaren Trends gefolgt seien, sei das Umfeld 2023 viel unruhiger. "Wir befinden uns mit den politischen Unsicherheiten sowie den hohen Zinsen und der hohen Inflation aktuell in einem sehr volatilen Szenario", sage Beate Meyer, Head of Wholesale Central Europe bei UBS-AM. "Es ist nicht klar ersichtlich, wohin die Reise geht. Investoren sollten sich jetzt nicht von kurzfristigen Marktströmungen leiten lassen, sondern auf langfristige Strategien setzen."



In einem solchen richtungslosen Markt steige die relative Attraktivität von Unternehmensanleihen, da sie durch Zinskupons beständige Erträge bieten würden. "Zwar ist die Asset-Klasse vielleicht nicht die Option mit dem höchsten Beta, um von der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit zu profitieren, aber sie liefert solide risikobereinigte Erträge in einem nicht zu heißen und nicht zu kalten Umfeld. Speziell bevorzugen wir Investmentgrade-Unternehmensanleihen aus Europa sowie in Dollar denominierte Emerging-Markets-Bonds", so Brown. Beide würden eine attraktive Bewertung bieten. Die europäischen Anleihen würden einen exzessiven wirtschaftlichen Abschwung einpreisen und die Risikoaufschläge der Schwellenländer-Papiere seien im historischen Vergleich sehr hoch. "Viele Kunden interessieren sich wieder vermehrt für Geldmarkt-Anlagen oder Festgeld. Sie müssen sich aber klar sein, dass diese mit Blick auf die hohe Inflation keine langfristige Lösung sein können und sollten ihre strategischen Anlageziele im Blick behalten", sage Meyer.



Aktien: China und Europa vor USA



Globale Aktien, insbesondere US-Standardwerte, seien hingegen ziemlich teuer und eine Wachstumsabkühlung dürfte die künftigen Gewinnerwartungen unter Druck bringen. Brown: "Wir halten internationale Aktien von außerhalb der USA für attraktiver als US-Titel, da China und Europa mehr wirtschaftliche Stärke zeigen und sich unserer Einschätzung nach günstiger als der US-Markt entwickeln." Meyer ergänze: "Mit Blick auf die unklaren Wachstumsaussichten sind es aktuell vor allem die günstigen Kurse, die für Aktien von außerhalb der USA sprechen." (11.05.2023/ac/a/m)







