Die jüngste Prognose des IWF möge sich in Bezug auf die Energieengpässe als zutreffend erweisen oder auch nicht, für Anleger sei diese Meldung allerdings nicht besonders relevant. Sie stehe im Einklang mit den beängstigenden Schlagzeilen, die bereits seit vielen Wochen von den Aktienmärkten verarbeitet würden. "Mit dem Blick in die Zukunft gerichtet ist es viel eher relevant, wie sich die Realität im Vergleich zu den verfestigten Erwartungen entwickelt", meine Grüner. Hierzu lohne es sich, den EU-Plan im Detail zu überprüfen. "Dabei wird deutlich, dass die Absicht zur Energieeinsparung nicht automatisch harte Kürzungen vorsieht, welche die deutsche Industrie ‚vom Netz‘ nehmen und eine garantierte Rezession in der Eurozone hervorrufen."



Ein löchriger EU-Plan



Im Grunde beinhalte der EU-Plan keinen Zwang zur Energie- oder Stromrationierung, solange nicht offiziell der Energienotstand ausgerufen werde. Es handele sich bis dato um eine lockere Vereinbarung, nach der die meisten Mitgliedsstaaten ihren Erdgasverbrauch freiwillig um 15 Prozent gegenüber dem Durchschnittsverbrauch der letzten fünf Jahre senken würden. "Zudem existiert jede Menge Spielraum für Ausnahmeregelungen", so Grüner. "Vom EU-Plan ausgenommen sind beispielsweise Inselstaaten, die von den kontinentalen Versorgungsleitungen abgekoppelt sind." Der Plan biete Schlupflöcher für Länder, die über volle Gasreserven verfügen würden, die "in hohem Maße von Gas als Rohstoff für kritische Industrien abhängig sind" oder die ihren Verbrauch in den letzten Jahren stark erhöht hätten. Länder, die nicht viel Gas aus kontinentalen Pipelines beziehen und Gas für ihre Nachbarn in das System einspeisen würden, seien ebenfalls qualifiziert für eine Ausnahmeregelung.



"Das Hauptziel besteht jedenfalls darin, den Gasverbrauch so weit zu senken, dass die Abhängigkeit von russischen Lieferungen auf ein kontrollierbares Maß reduziert wird", analysiere Grüner. "Dies wäre insbesondere für Deutschland eine Herausforderung, weshalb es bereits sogar Vorschläge gibt, stillgelegte Kohlekraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen, um ein mögliches Energiedefizit auszugleichen." Naheliegend erscheine ebenfalls, die letzten Schritte des Atomausstiegs zu pausieren und die verbleibenden Reaktoren länger am Netz zu halten als geplant. Darüber hinaus könne die Ausnahmeregelung für Länder, die auf Erdgas als Rohstoff für Schlüsselindustrien angewiesen seien, in Bezug auf die deutsche Chemieindustrie greifen.



Fazit

Die europäische Energiesituation lasse sich natürlich nicht exakt vorhersagen. "Es bleibt abzuwarten, welche Relevanz der lose Vorstoß der Europäischen Kommission letztendlich entfalten kann", resümiere Grüner. "Ebenso ist das Thema ‚Rezession in Europa‘ natürlich nicht komplett vom Tisch, allerdings sind die Vorgänge viel zu komplex und mit zu vielen Fragezeichen behaftet, um heute auf eine garantierte ‚rationierungsbedingte Rezession‘ zu setzen." Wichtig für Anleger sei, dass der wirtschaftliche Gegenwind von den Aktienmärkten nicht ignoriert, sondern ordnungsgemäß verarbeitet werde - mit einem kräftigen Kursverlust im Jahresverlauf. Der Blick in die Zukunft zähle, und dieser werde von einer niedrigen Erwartungshaltung weiterhin begünstigt. (28.07.2022/ac/a/m)







