Der Weg bis zum Ende des Zinserhöhungszyklus dürfte für die meisten Anleihesegmente herausfordernd werden, insbesondere falls sich der US-Arbeitsmarkt in den nächsten Monaten nicht abkühlen sollte und als Folge davon die Inflationserwartungen wieder steigen würden. Inflationsgebundene Anleihen dürften in diesem Umfeld einen guten Schutz innerhalb eines Anleiheportfolios bieten.



Risikoanlagen seien ohne Frage fulminant in das neue Jahr gestartet. Schwellenländeraktien seien in den ersten fünf Wochen des Jahres um 8%, europäische und US-Aktien um knapp 7%, Aktien klein- und mittelständischer Unternehmen und Technologieunter nehmen sogar um fast 14% gestiegen. Damit würden in erster Linie die Verlierer des vergangenen Jahres zu den Gewinnern 2023 gehören.



Der Grund hierfür sei insbesondere in der Entschärfung zweier großer Belastungsfaktoren der Weltkonjunktur zu finden: die europäische Energiekrise und die Zero-COVID-Politik Chinas. Die Aufhellung des Konjunkturbildes habe zu einem Abbau von Short-Positionen im Aktienmarkt sowie zu einem Aufbau von zyklischen gegenüber defensivem Exposure geführt.



Auf unternehmensspezifischer Ebene sei das Bild hingegen deutlich getrübter. Die Berichtssaison sei von Margendruck und schwacher Gewinnentwicklung belastet. Gewinnschätzungen seien erstmals seit 2020 wieder negativ.



Auf regionaler Ebene würden die Analysten noch Aufholpotenzial in den Schwellenländern sehen, wo die Bewertung auf attraktivem Niveau sei. Im US-Aktienmarkt scheine das Aufwärtspotenzial limitiert, da die Bewertung hoch sei und die Gewinne weiter fallen dürften.



Das makroökonomische Gesamtbild habe sich in den letzten Wochen zum Besseren gewendet. Die Inflationsraten würden zurückgehen, was in den USA die Hoffnung auf eine "weiche Landung" wecke. Europa habe das Glück auf seiner Seite, denn ein überwiegend warmer Winter habe zu einem Einbruch bei den Energiepreisen geführt. Und Chinas Wirtschaft, befreit von der lange Zeit vorherrschenden Zero-COVID-Politik der Regierung, stehe vor einer wirtschaftlichen Erholung.



Die Analysten hätten aufgrund geringerer Abwärtsrisiken ihre Aktienallokation erhöht, würden jedoch in der Anlageklasse leicht untergewichtet bleiben. Hierfür ursächlich seien drei entscheidende Faktoren. Erstens, Zentralbanken würden nach wie vor die Geldpolitik straffen und dem Markt Liquidität entziehen. Zweitens, der Inflationsdruck bleibe bestehen, sodass die Unternehmensgewinne und -margen weiter fallen dürften. Und drittens, die Bewertung von Aktien sei nicht wirklich günstig. Regional würden die Analysten Schwellenländer den Industrienationen vorziehen. Innerhalb der Aktien würden sie auf kleinere Firmen setzen, welche vom Aufschwung Chinas besonders profitieren würden.



Bei Anleihen bleibe der Fokus auf hochqualitativen Unternehmensanleihen. Vor dem Hintergrund stark gestiegener Realrenditen und äußerst optimistischer Inflationserwartungen des Marktes seien zudem inflationsgebundene Anleihen attraktiv.



In alternativen Anlagen bleibe das Übergewicht aufgrund positiver Diversifikationseigenschaften bestehen. Das gelte auch für Rohstoffe, welche vom Aufschwung in China profitieren und gleichzeitig von einem zu geringen Angebot unterstützt seien. Rohstoffe würden zudem das Portfolio im Falle strukturell erhöhter Inflation schützen. (Ausgabe vom 09.02.2023) (10.02.2023/ac/a/m)







Basel (www.aktiencheck.de) - Die aktuell vorherrschende makroökonomische Datenlage ist extrem unsicher, so Philipp E. Bärtschi, CFA, Chief Investment Officer bei der Bank J. Safra Sarasin AG.Einkaufsmanagerindices würden vielerorts immer noch unterhalb der Kontraktionsschwelle notieren, hätten zuletzt jedoch positiv überraschen können. Der US ISM für das Dienstleistungsgewerbe sei sogar regelrecht in die Höhe geschossen. Auch der US-Arbeitsmarkt habe im Januar ein erstaunlich robustes Konjunkturumfeld widergespiegelt. Gleichzeitig würden andere Daten, wie beispielsweise Industrieproduktion oder Einzelhandelsumsätze, deutlich enttäuschen.Doch wenngleich makroökonomische Daten derzeit extrem volatil seien und eine Beurteilung des vorherrschenden wirtschaftlichen Momentums erschweren würden, so sei die jüngste Entwicklung bei Gesamtbetrachtung doch deutlich besser gewesen, als die Marktteilnehmer zu Jahresbeginn erwartet hätten. Die Folgen geldpolitischer Maßnahmen würden Zeit brauchen, um sich in der Realwirtschaft zu zeigen.Aufgeschoben sei also nicht aufgehoben? Wenngleich sich die Wirtschaft aktuell gegenüber dem signifikant gestiegenen Leitzinsniveau überraschend resilient zeige, so wäre die Annahme, dass die stärkste geldpolitische Straffung in mehr als 40 Jahren keine signifikanten negativen Effekte auf die Wirtschaft ausübe, sehr verwegen. Die außergewöhnlichen Umstände des Aufschwungs nach der Pandemie würden vielmehr darauf hindeuten, dass sich die Verzögerungen bei der Übertragung nicht verkürzt, sondern verlängert haben könnten.Allerdings sei eine regional differenzierte Betrachtungsweise bei der Beantwortung der Frage entscheidend. Denn während die Analysten davon ausgehen würden, dass Europa einer Rezession entgehen werde, so dürfte dies den USA in der zweiten Jahreshälfte nicht gelingen. Diese dürfte jedoch, da eine stärkere Erholung der chinesischen Wirtschaft, niedrigere Energiepreise, anhaltende Steuerausgaben und das Fehlen großer finanzieller Ungleichgewichte insgesamt die Auswirkungen der straffen Geldpolitik abmildern würden, später und milder als bisher angenommen ausfallen.Zinssenkungen noch in diesem Jahr, wie sie aktuell am US-Geldmarkt gepreist würden, würden nach Erachten der Analysten unwahrscheinlich bleiben. Vielmehr dürften die Währungshüter die Leitzinsen ab dem zweiten Quartal auf erhöhtem Niveau belassen, bis sich die geldpolitische Straffung durch das System gearbeitet habe und sie auf dieser Basis den wirtschaftlichen Ausblick und das Inflationsumfeld neu beurteilen könnten. Zentralbanken hätten sich dem Inflationskampf verschrieben und würden alles tun, um ein Wiederaufflammen zu vermeiden. Denn so optimistisch wie der Markt seien die Währungshüter hinsichtlich der zukünftigen Inflationsentwicklung nicht.