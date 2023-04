München (www.aktiencheck.de) - Anfang Mai wird die FED aller Voraussicht nach den US-Leitzins weiter erhöhen, so Robert Greil, CFA bei Merck Finck A Quintet Private Bank.Kommende Woche dürften mehrere teils regionale US-Einkaufsmanagerindices die Malaise der US-Wirtschaft bestätigen. Am Freitag würden zudem die vorläufigen April-Einkaufsmanagerindices für Europa inklusive Deutschlands sowie für Japan veröffentlicht. In Deutschland stünden darüber hinaus am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen auf der Agenda.Für die Eurozone insgesamt richte sich der Fokus zudem auf die finalen März-Inflationszahlen am Mittwoch, nachdem tags zuvor bereits die Außenhandelsbilanz für Februar komme. Am Donnerstag folge noch das Verbrauchervertrauen für den April. Und während in Großbritannien am Dienstag der Arbeitsmarktbericht (für Februar), am Mittwoch Inflationsdaten (für März) sowie am Donnerstag das GfK-Verbrauchervertrauen (für April) auf der Agenda stünden, rücke in Asien am Dienstagmorgen China ins Zentrum des Interesses: Dort würden dann neben dem Bruttoinlandsprodukt für das Startquartal 2023 Industrie- und Einzelhandelszahlen für den März publiziert. (14.04.2023/ac/a/m)