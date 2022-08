Das US-Börsenbarometer S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei im zweiten Quartal um 16 Prozent gesunken, der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) rund 22 Prozent angesichts der Befürchtung gefallen, die Zinserhöhungen der Federal Reserve könnten die amerikanische Wirtschaft in die Rezession abrutschen lassen. Seither habe der S&P 500 wieder rund 14 Prozent zugelegt.



Staatsfonds agiere als antizyklischer Investor



Anfang 2020 habe der Staatsfonds die Börsenbaisse im Zuge des Corona-Schocks zur Schnäppchenjagd am amerikanischen Aktienmarkt genutzt. Als sich der Markt erholt habe, hätten die Saudis viele der Beteiligungen wieder abgestoßen.



Der Gesamtwert des offengelegten PIF-Portfolios in den USA sei im zweiten Quartal um etwa drei Milliarden Dollar auf rund 40 Milliarden US-Dollar gesunken, wie aus von "Bloomberg" zusammengestellten Daten hervorgehe. Ein Großteil des Rückgangs sei auf einen Wertverlust von 8,3 Milliarden Dollar bei einer Beteiligung am Elektroautohersteller Lucid Motors (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) zurückzuführen, der auf eine Senkung der Produktionsziele gefolgt sei.

