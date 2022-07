Die Verlangsamung des Wachstums und die Angst vor einer Rezession dürften nun die Inflation als Hauptsorge vieler Anleger abgelöst haben. In Europa scheine aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs ein Produktionsrückgang unvermeidlich. Nun stelle sich die Frage, wie schwer die Rezession ausfalle.



Unterdessen befinde sich die US-Wirtschaft nach wie vor in einer wesentlich besseren Verfassung. Daher seien die Experten weiterhin der Meinung, dass eine Rezession vermieden werden könne, wenn die US-Zinsen nicht über 4 Prozent steigen würden - auch wenn es eng werde.



Vor diesem Hintergrund scheinen US-Anleihen aktuell günstig bewertet, wenn man von einer Wachstumsverlangsamung ausgehe. In einem Rezessionsszenario könnten sie hingegen weiter korrigieren. In der Eurozone sei man näher dran, eine Rezession einzupreisen.



Nach den Kurskorrekturen gebe es jetzt eine Reihe von Märkten, die sehr günstig erscheinen würden - zum Beispiel innerhalb der Schwellenländer. Einige von ihnen hätten wesentlich früher als viele entwickelte Volkswirtschaften mit Zinsanhebungen begonnen. Daher sei die Inflation dort bereits zurückgegangen.



Dennoch werde es unter den aufstrebenden Volkswirtschaften aufgrund der unterschiedlichen Dynamik und der verschiedenen politischen Maßnahmen vermutlich sowohl Erfolgsgeschichten als auch das Gegenteil geben. Vereinfacht ausgedrückt könnten die Energie- und Lebensmittelexporteure im Vergleich zu den Importeuren weiter zulegen. Die Experten seien der Meinung, dass mit der Wende an den Märkten auch die Streuung der Performance zwischen den Emittenten zunehmen dürfte. (01.07.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Im ersten Halbjahr 2022 haben sowohl Aktien als auch Anleihen erhebliche Verluste verzeichnet, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Die Unsicherheit sei nach wie vor groß und die Kursentwicklung angesichts der verschlechterten Liquiditätsbedingungen unberechenbarer geworden. Aus Sicht der Experten könnten sich die Märkte künftig jedoch ein Stück weit stabilisieren - zumindest relativ gesehen. Zwar würden die großen Zentralbanken die Zinsen in den kommenden Monaten deutlich anheben, das sei aber bereits eingepreist.Der Preisdruck in den USA und der Eurozone dürfte in den kommenden Monaten allmählich nachlassen. Basiseffekte würden wegfallen und die wirtschaftliche Nachfrage kühle sich ab. Die jüngsten Inflationszahlen aus Deutschland hätten die Experten ebenfalls darin bestärkt, dass man sich einem Wendepunkt nähern könnte. Die größte mittelfristige Bedrohung für die Preisstabilität stelle der Druck am Arbeitsmarkt dar. Es gebe aber Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften nachlasse: Laut Umfragen würden Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks weniger Tempo bei den Neueinstellungen planen. Die Rohstoffpreise hätten ebenfalls nachgegeben.