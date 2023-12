Die Erwartungen von Rehbein für das nächste Jahr würden zum Teil deutlich von den aktuellen Markterwartungen abweichen. In den USA erwarte Rehbein eine moderate Abschwächung der Wirtschaftsdynamik sowie eine weitere Normalisierung der Inflationsrate in den kommenden Monaten. Dies sollte der FED tatsächlich die Möglichkeit geben, erste Leitzinssenkungen im Sommer durchzuführen. Die Leitzinserwartungen für die EZB sehe Rehbein allerdings deutlich anders im Vergleich zu den Kapitalmarkteinschätzungen. Die letzten Aussagen von EZB-Präsidentin Lagarde hätten die Bereitschaft der Notenbank unterstrichen, weitere restriktive Maßnahmen vorzunehmen. So könnten die Notenbanker dem Finanzsystem weitere Liquidität entziehen, indem sie die Anleihekäufe noch stärker reduzieren würden. Zudem sollte die Normalisierung des Inflationspfades in der Eurozone von nun an schwieriger werden und aus Sicht von Rehbein eine erste Leitzinssenkung erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 ermöglichen.



Natürlich hätten die Hoffnungen auf baldige und kräftige Leitzinssenkungen zu deutlichen Renditerückgängen am Rentenmarkt geführt. Während die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen noch Anfang Oktober kurzfristig die 3%-Marke getestet habe, habe anschließend eine dynamische Gegenbewegung auf das aktuelle Niveau von ca. 2,20% eingesetzt. Setze sich dieser dynamische Trend fort und führe erneut zu unattraktiven Marktrenditen am Anleihemarkt? Aus Sicht von Rehbein könnten sich erneute Chancen im ersten Quartal ergeben. Wie bereits beschrieben seien die Leitzinserwartungen für die EZB aus seiner Sicht übertrieben, und eine gewisse Korrektur erscheine notwendig. Zusätzlich sei das erste Quartal traditionell geprägt von einer Flut neuer Anleiheemissionen, die tendenziell auf den Kursen lasten würden. Somit könnte sich in den ersten Wochen des Jahres die Chance ergeben, auf höheren Renditeniveaus Investitionen am Rentenmarkt zu tätigen.



Natürlich hätten auch die globalen Aktienmärkte, inklusive dem DAX Index (ISIN DE0008469008 / WKN 846900), von den aufflammenden Zinssenkungs-Fantasien profitiert. Man sollte beim Blick auf den deutschen Leitindex immer im Hinterkopf behalten, dass die enthaltenden Unternehmen zu großen Teilen von Exporten und demnach vom globalen Wachstum abhängig seien. Eine schwache Wirtschaftsentwicklung im Heimatmarkt sei dementsprechend nicht schön, aber verkraftbar. Gleichzeitig habe man auf Indexebene deutliche Steigerungen der Gewinnschätzungen für das kommende Jahr erlebt, die noch nicht von entsprechenden Kursgewinnen nachvollzogen worden seien. Daher sei aus fundamentaler Sicht weiterhin genügend Spielraum für weitere Kursanstiege auf Sicht der nächsten Monate gegeben.



Auch für den US-Aktienmarkt sei Rehbein optimistisch. Nachdem die Unternehmen im S&P 500 in diesem Jahr eine schwache Gewinnentwicklung gezeigt hätten, würden die Analysten als auch Rehbein deutlich positiver auf das Gewinnpotenzial für das kommende Jahr blicken. In Summe sei Rehbein somit für 2024 relativ optimistisch gestimmt, so dass er sowohl vom Aktien- als auch Rentenmarkt positive Kursentwicklungen erwarte. (08.12.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte Oktober können wir am Kapitalmarkt eine relativ dynamische Anpassung der Leitzinserwartungen sowohl für die US-Notenbank (FED) als auch die Europäische Zentralbank (EZB) beobachten, so Sascha Rehbein von der Weberbank.So werde für die FED der erste Zinssenkungsschritt bereits im kommenden Mai erwartet und in Summe eine Reduzierung des Leitzinses bis zum Jahresende 2024 um 1,25%-Punkte prognostiziert. Die Erwartungen an die EZB würden ein ähnliches Ausmaß der Leitzinssenkung zeigen - der Startpunkt werde sogar vor der FED erwartet. Somit würden die Märkte die Kernbotschaft der Notenbanker in letzter Zeit ignorieren: "Higher for longer". Gemeint sei die Absicht die Leitzinsen über einen längeren Zeitraum auf den hohen Niveaus zu halten. Das sei tatsächlich nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass der Kapitalmarkt deutliche Zinssenkungen antizipiere. Im Zuge der Krise um die US-Regionalbanken im vergangenen März habe der Markt prognostiziert, dass der US-Leitzins zum Ende des aktuellen Jahres bei ca. 4% liege. Tatsächlich hätten die US-Notenbanker unbeirrt den Leitzins weiter erhöht, so dass er aktuell bei 5,50% liege.