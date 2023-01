Warum sollten sich die Anleger jetzt dafür interessieren? Diese Veränderungen dürften nicht nur die Einnahmen von Pionierunternehmen des Gesundheitswesens beträchtlich ansteigen lassen, sondern auch die Anlagemöglichkeiten seien relativ gesehen kostengünstiger als noch vor einem Jahr. Die gestiegenen Zinssätze hätten die Aktienbewertungen nach unten gedrückt, doch das transformative Potenzial der Genomforschung und der elektronischen Gesundheitsfürsorge bleibe bestehen.



Bei der Genomsequenzierung handle es sich um ein Verfahren zur Entschlüsselung der DNA-Sequenz des Genoms eines Organismus. Sie ermögliche echte Durchbrüche bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten. "Die Fortschritte in der Genomforschung lassen uns anders über unseren Körper denken und tragen dazu bei, genetische Faktoren zu identifizieren, die zu häufigen Krankheiten beitragen, sowie Gene zu entdecken, die für seltene Störungen verantwortlich sind", so Martijn Rozemuller. Die neuen Technologien würden erfolgreich genutzt, um die Kosten drastisch zu senken.



Die Anwendung digitaler Technologie im Gesundheitswesen sei weniger fortgeschritten, aber wohl nicht weniger revolutionär. Die Pandemie sei die Mutter dieser Erfindung gewesen und habe die Gesundheitssysteme dazu gezwungen, digitale Technologien für die Patientenversorgung zu nutzen, da Ärzteschaft und Krankenpflegepersonal dies nicht persönlich hätten tun können.



Einer Schätzung zufolge seien die Besuche bei Telemedizinern während der Pandemie um das 50- bis 175-fache gestiegen. Dies habe dazu geführt, dass sowohl die Angehörigen der Gesundheitsberufe als auch die Patienten die Effizienz der elektronischen Gesundheitsfürsorge zu schätzen gelernt hätten. Das wiederum habe den Weg für eine rasche Akzeptanz in abgelegenen Gemeinden und bei überlasteten Gesundheitsdiensten geebnet und zu Prognosen eines schnellen Wachstums geführt. (18.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Genomforschung und eHealth könnten die nächste Revolution in der Medizin und im Gesundheitswesen bringen. Die Anwendungsmöglichkeiten nehmen stetig zu, gleichzeitig sinken die Kosten, so Martijn Rozemuller, CEO bei VanEck Europe.Wenn die Geschichte der Medizin und des Gesundheitswesens geschrieben werde, könnten die 2020er Jahre als der Beginn einer neuen Ära beschrieben werden. Dies sei die Zeit einer tektonischen Verschiebung in der Behandlung von Krankheiten durch Gentherapie sowie in der Art und Weise, wie das Gesundheitssystem verwaltet werde. Sie könnte sich als ebenso wichtig erweisen wie die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die US-Pharmaindustrie einen Boom erlebt und viele neue Medikamente verkauft habe. Zugleich seien neue soziale Gesundheitssysteme wie der Nationale Gesundheitsdienst des Vereinigten Königreichs entstanden, die eine strukturiertere Verwaltung von Gesundheitsdiensten ermöglicht hätten.